Старі мобільні телефони, які коштують тисячі доларів — перевірте, чи є у вас такий

Мрія колекціонерів — 5 старих телефонів, які дорого коштують
Не поспішайте позбуватися старих мобільних телефонів — деякі моделі сьогодні можуть коштувати значно дорожче за свою первісну ціну. Колекціонери та шанувальники ретро-техніки готові платити чималі гроші за раритетні пристрої.
Про п'ять моделей, які можуть принести вам хороший прибуток, пише РБК-Україна.
Які старі мобільні телефони можна дорого продати
Motorola DynaTAC 8000x
Цей телефон, розроблений ще у 1973 році, став першим комерційним мобільним пристроєм. Він важив близько кілограма, мав 33-сантиметровий корпус і коштував 4 000 доларів на момент випуску у 1983 році.
Сьогодні добре збережений Motorola DynaTAC 8000x можна продати за 8 000 доларів, що робить його справжньою знахідкою для колекціонерів.
Nokia 8110
Модель 1996 року, відома завдяки фільму "Матриця", стала культовою. Її висувна кришка над клавіатурою була родзинкою дизайну.
Якщо у вас є оригінальний Nokia 8110 у заводській упаковці, він може коштувати близько 3 000 доларів. Використані пристрої продаються набагато дешевше — приблизно за 100 євро.
iPhone 2G
Перший iPhone, випущений у 2007 році, розпочав нову еру мобільних технологій. Сучасним користувачам цей смартфон практично не потрібен, але для колекціонерів він є справжнім раритетом.
Вживаний iPhone 2G можна продати за 150 доларів, а пристрій у заводській упаковці коштує понад 2 000 доларів.
Nokia 8800
Цей телефон, випущений у 2005 році, був справжнім символом розкоші. Він відзначався міцним екраном та стильним висувним корпусом.
Сьогодні Nokia 8800 можна знайти на ринку за ціною від 120 до 200 доларів. Однак пристрій у бездоганному стані може коштувати до 1 300 доларів.
Motorola 3200
Ця модель стала наступником легендарного DynaTAC і з'явилася приблизно через десять років після нього. Хоча Motorola 3200 була вдвічі легшою за попередника, її все одно вважали громіздкою.
Вживаний телефон можна продати за 100 доларів, але якщо він в оригінальній упаковці, ціна може сягати 300-800 доларів.
Якщо у вас збереглися ці моделі, варто перевірити їх стан – можливо, вони принесуть вам значний прибуток.
Нагадаємо, зараз важко уявити дитину, в якої не було б мобільного телефону. Однак це може бути як смартфон, так і кнопковий телефон, оскільки вибір повністю залежить від батьків. Хтось хоче забезпечити безпеку для дітей, а інші — відкрити двері у світ технологій.
Також ми писали, що з продажу зняті всі смартфони, які випускалися під брендом Nokia. Легендарна компанія встигла залишити свій слід у мобільній індустрії завдяки багатьом моделям, які отримали статус культових.
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