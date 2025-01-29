Старі мобільні телефони, які коштують тисячі доларів — перевірте, чи є у вас такий

Старий кнопковий телефон Sony. Фото: Pexels

Не поспішайте позбуватися старих мобільних телефонів — деякі моделі сьогодні можуть коштувати значно дорожче за свою первісну ціну. Колекціонери та шанувальники ретро-техніки готові платити чималі гроші за раритетні пристрої.

Про п'ять моделей, які можуть принести вам хороший прибуток, пише РБК-Україна.

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Motorola DynaTAC 8000x

Цей телефон, розроблений ще у 1973 році, став першим комерційним мобільним пристроєм. Він важив близько кілограма, мав 33-сантиметровий корпус і коштував 4 000 доларів на момент випуску у 1983 році.

Раритетний телефон Motorola DynaTAC 8000x. Фото: eBay

Сьогодні добре збережений Motorola DynaTAC 8000x можна продати за 8 000 доларів, що робить його справжньою знахідкою для колекціонерів.

Nokia 8110

Модель 1996 року, відома завдяки фільму "Матриця", стала культовою. Її висувна кришка над клавіатурою була родзинкою дизайну.

Раритетний телефон Nokia 8110. Фото: eBay

Якщо у вас є оригінальний Nokia 8110 у заводській упаковці, він може коштувати близько 3 000 доларів. Використані пристрої продаються набагато дешевше — приблизно за 100 євро.

iPhone 2G

Перший iPhone, випущений у 2007 році, розпочав нову еру мобільних технологій. Сучасним користувачам цей смартфон практично не потрібен, але для колекціонерів він є справжнім раритетом.

Раритетний телефон iPhone 2G. Фото: eBay

Вживаний iPhone 2G можна продати за 150 доларів, а пристрій у заводській упаковці коштує понад 2 000 доларів.

Nokia 8800

Цей телефон, випущений у 2005 році, був справжнім символом розкоші. Він відзначався міцним екраном та стильним висувним корпусом.

Раритетний телефон Nokia 8800. Фото: eBay

Сьогодні Nokia 8800 можна знайти на ринку за ціною від 120 до 200 доларів. Однак пристрій у бездоганному стані може коштувати до 1 300 доларів.

Motorola 3200

Ця модель стала наступником легендарного DynaTAC і з'явилася приблизно через десять років після нього. Хоча Motorola 3200 була вдвічі легшою за попередника, її все одно вважали громіздкою.

Раритетний телефон Motorola 3200. Фото: eBay

Вживаний телефон можна продати за 100 доларів, але якщо він в оригінальній упаковці, ціна може сягати 300-800 доларів.

Якщо у вас збереглися ці моделі, варто перевірити їх стан – можливо, вони принесуть вам значний прибуток.

Нагадаємо, зараз важко уявити дитину, в якої не було б мобільного телефону. Однак це може бути як смартфон, так і кнопковий телефон, оскільки вибір повністю залежить від батьків. Хтось хоче забезпечити безпеку для дітей, а інші — відкрити двері у світ технологій.

Також ми писали, що з продажу зняті всі смартфони, які випускалися під брендом Nokia. Легендарна компанія встигла залишити свій слід у мобільній індустрії завдяки багатьом моделям, які отримали статус культових.