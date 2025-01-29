Старые мобильные телефоны, которые стоят тысячи долларов — проверьте, есть ли у вас такой

Старый кнопочный телефон Sony. Фото: Pexels

Не спешите избавляться от старых мобильных телефонов — некоторые модели сегодня могут стоить значительно дороже своей первоначальной цены. Коллекционеры и поклонники ретро-техники готовы платить немалые деньги за раритетные устройства.

О пяти моделях, которые могут принести вам хорошую прибыль, пишет РБК-Украина.

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Motorola DynaTAC 8000x

Этот телефон, разработанный еще в 1973 году, стал первым коммерческим мобильным устройством. Он весил около килограмма, имел 33-сантиметровый корпус и стоил 4 000 долларов на момент выпуска в 1983 году.

Раритетный телефон Motorola DynaTAC 8000x. Фото: eBay

Сегодня хорошо сохранившийся Motorola DynaTAC 8000x можно продать за 8 000 долларов, что делает его настоящей находкой для коллекционеров.

Nokia 8110

Модель 1996 года, известная благодаря фильму "Матрица", стала культовой. Ее выдвижная крышка над клавиатурой была изюминкой дизайна.

Раритетный телефон Nokia 8110. Фото: eBay

Если у вас есть оригинальный Nokia 8110 в заводской упаковке, он может стоить около 3 000 долларов. Использованные устройства продаются намного дешевле — примерно за 100 евро.

iPhone 2G

Первый iPhone, выпущенный в 2007 году, начал новую эру мобильных технологий. Современным пользователям этот смартфон практически не нужен, но для коллекционеров он является настоящим раритетом.

Раритетный телефон iPhone 2G. Фото: eBay

Подержанный iPhone 2G можно продать за 150 долларов, а устройство в заводской упаковке стоит более 2 000 долларов.

Nokia 8800

Этот телефон, выпущенный в 2005 году, был настоящим символом роскоши. Он отличался прочным экраном и стильным выдвижным корпусом.

Он отличался прочным экраном и стильным выдвижным корпусом.

Раритетный телефон Nokia 8800. Фото: eBay

Сегодня Nokia 8800 можно найти на рынке по цене от 120 до 200 долларов. Однако устройство в безупречном состоянии может стоить до 1 300 долларов.

Motorola 3200

Эта модель стала преемником легендарного DynaTAC и появилась примерно через десять лет после него. Хотя Motorola 3200 была вдвое легче предшественника, ее все равно считали громоздкой.

Раритетный телефон Motorola 3200. Фото: eBay

Подержанный телефон можно продать за 100 долларов, но если он в оригинальной упаковке, цена может достигать 300-800 долларов.

Если у вас сохранились эти модели, стоит проверить их состояние — возможно, они принесут вам значительную прибыль.

Напомним, сейчас трудно представить ребенка, у которого не было бы мобильного телефона. Однако это может быть как смартфон, так и кнопочный телефон, поскольку выбор полностью зависит от родителей. Кто-то хочет обеспечить безопасность для детей, а другие — открыть дверь в мир технологий.

Также мы писали, что с продажи сняты все смартфоны, которые выпускались под брендом Nokia. Легендарная компания успела оставить свой след в мобильной индустрии благодаря многим моделям, которые получили статус культовых.