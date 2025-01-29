Старые мобильные телефоны, которые стоят тысячи долларов — проверьте, есть ли у вас такой

Мечта коллекционеров — 5 старых телефонов, которые дорого стоят
Не спешите избавляться от старых мобильных телефонов — некоторые модели сегодня могут стоить значительно дороже своей первоначальной цены. Коллекционеры и поклонники ретро-техники готовы платить немалые деньги за раритетные устройства.
О пяти моделях, которые могут принести вам хорошую прибыль, пишет РБК-Украина.
Какие старые мобильные телефоны можно дорого продать
Motorola DynaTAC 8000x
Этот телефон, разработанный еще в 1973 году, стал первым коммерческим мобильным устройством. Он весил около килограмма, имел 33-сантиметровый корпус и стоил 4 000 долларов на момент выпуска в 1983 году.
Сегодня хорошо сохранившийся Motorola DynaTAC 8000x можно продать за 8 000 долларов, что делает его настоящей находкой для коллекционеров.
Nokia 8110
Модель 1996 года, известная благодаря фильму "Матрица", стала культовой. Ее выдвижная крышка над клавиатурой была изюминкой дизайна.
Если у вас есть оригинальный Nokia 8110 в заводской упаковке, он может стоить около 3 000 долларов. Использованные устройства продаются намного дешевле — примерно за 100 евро.
iPhone 2G
Первый iPhone, выпущенный в 2007 году, начал новую эру мобильных технологий. Современным пользователям этот смартфон практически не нужен, но для коллекционеров он является настоящим раритетом.
Подержанный iPhone 2G можно продать за 150 долларов, а устройство в заводской упаковке стоит более 2 000 долларов.
Nokia 8800
Этот телефон, выпущенный в 2005 году, был настоящим символом роскоши. Он отличался прочным экраном и стильным выдвижным корпусом.
Он отличался прочным экраном и стильным выдвижным корпусом.
Сегодня Nokia 8800 можно найти на рынке по цене от 120 до 200 долларов. Однако устройство в безупречном состоянии может стоить до 1 300 долларов.
Motorola 3200
Эта модель стала преемником легендарного DynaTAC и появилась примерно через десять лет после него. Хотя Motorola 3200 была вдвое легче предшественника, ее все равно считали громоздкой.
Подержанный телефон можно продать за 100 долларов, но если он в оригинальной упаковке, цена может достигать 300-800 долларов.
Если у вас сохранились эти модели, стоит проверить их состояние — возможно, они принесут вам значительную прибыль.
Напомним, сейчас трудно представить ребенка, у которого не было бы мобильного телефона. Однако это может быть как смартфон, так и кнопочный телефон, поскольку выбор полностью зависит от родителей. Кто-то хочет обеспечить безопасность для детей, а другие — открыть дверь в мир технологий.
Также мы писали, что с продажи сняты все смартфоны, которые выпускались под брендом Nokia. Легендарная компания успела оставить свой след в мобильной индустрии благодаря многим моделям, которые получили статус культовых.
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