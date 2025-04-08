Motorola выпустит свой первый ноутбук — первые подробности

Motorola готовится выйти на рынок ноутбуков — что известно
Компания Motorola, известная своими раскладными смартфонами и устройствами среднего ценового сегмента, вскоре может расширить свой ассортимент. Судя по недавней официальной информации, бренд планирует представить свой первый ноутбук именно на индийском рынке.
Об этом пишет Gizmochina.
Что известно о новинке от Motorola
На онлайн-площадке Flipkart, популярной в Индии, появился тизер нового ноутбука Motorola, где также подтвердили его доступность через эту платформу. К сожалению, тизер не раскрывает никаких характеристик: мы не знаем ни спецификации, ни цену, ни даже дизайн будущей модели. В сообщении видно лишь логотип Motorola и надпись: "A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon" (Смелый новый мир ноутбуков. Будет представлен вскоре).
Пока никакой более подробной информации об устройстве нет, однако можно предположить, что бренд и в дальнейшем будет ориентироваться на доступный сегмент, учитывая специализацию Motorola на бюджетных и среднеценовых смартфонах. Выход на рынок ноутбуков будет означать конкурентную борьбу с такими известными брендами, как ASUS, Acer, Dell и другими.
Остается дождаться дополнительных тизеров или анонсов, где Motorola, вероятно, поделится полноценной информацией о своем первом ноутбуке.
Напомним, Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Air. Устройства получили быстрый чип M4 и модернизированную камеру для проведения видеоконференций. Кроме того, на гаджеты была снижена цена на 100 долларов.
Также мы писали, что на выставке CES 2025 компания Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i с некоторой особенностью. Устройство стало двухэкранным трансформером, который создан для максимального творчества и производительности.
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