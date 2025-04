Motorola выпустит свой первый ноутбук — первые подробности

Вывеска Motorola снаружи их офисного здания. Фото: Joshua Lott/REUTERS

Компания Motorola, известная своими раскладными смартфонами и устройствами среднего ценового сегмента, вскоре может расширить свой ассортимент. Судя по недавней официальной информации, бренд планирует представить свой первый ноутбук именно на индийском рынке.

Об этом пишет Gizmochina.

Реклама

Читайте также:

Что известно о новинке от Motorola

На онлайн-площадке Flipkart, популярной в Индии, появился тизер нового ноутбука Motorola, где также подтвердили его доступность через эту платформу. К сожалению, тизер не раскрывает никаких характеристик: мы не знаем ни спецификации, ни цену, ни даже дизайн будущей модели. В сообщении видно лишь логотип Motorola и надпись: "A Bold New World Of Laptops. Unveiling Soon" (Смелый новый мир ноутбуков. Будет представлен вскоре).

Тизер первого ноутбука Motorola. Фото: Gizmochina

Пока никакой более подробной информации об устройстве нет, однако можно предположить, что бренд и в дальнейшем будет ориентироваться на доступный сегмент, учитывая специализацию Motorola на бюджетных и среднеценовых смартфонах. Выход на рынок ноутбуков будет означать конкурентную борьбу с такими известными брендами, как ASUS, Acer, Dell и другими.

Остается дождаться дополнительных тизеров или анонсов, где Motorola, вероятно, поделится полноценной информацией о своем первом ноутбуке.

Напомним, Apple представила новые модели ноутбуков MacBook Air. Устройства получили быстрый чип M4 и модернизированную камеру для проведения видеоконференций. Кроме того, на гаджеты была снижена цена на 100 долларов.

Также мы писали, что на выставке CES 2025 компания Lenovo представила ноутбук Yoga Book 9i с некоторой особенностью. Устройство стало двухэкранным трансформером, который создан для максимального творчества и производительности.