Головна Технології Чим iPhone 18 Pro буде відрізнятися від iPhone 17 Pro

Чим iPhone 18 Pro буде відрізнятися від iPhone 17 Pro

Дата публікації: 13 лютого 2026 11:41
Apple оновить дизайн iPhone 18 Pro — чим відрізнятиметься від iPhone 17 Pro
Імовірний зовнішній вигляд iPhone 18 Pro. Фото: кадр з відео/YouTube

Восени Apple має представити iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, і витоки натякають на помітні зміни у зовнішньому вигляді. Це не буде повний редизайн, але кілька точкових правок можуть суттєво змінити відчуття від моделі.

Про це пише iTechua.

Читайте також:

Які ключові відмінності отримає iPhone 18 Pro

Одна з ключових змін стосується задньої панелі. Якщо раніше поєднання скла та алюмінієвої рамки з різними відтінками мало незвичний вигляд і викликало дискусії, то тепер компанія, за чутками, прагне зробити корпус візуально монолітнішим. Колір скла планують максимально наблизити до кольору алюмінію — так задня частина матиме цілісний вигляд, без відчутного контрасту матеріалів.

Водночас блок камер, за наявною інформацією, залишиться без змін. Тобто загальна архітектура задньої частини не зазнає кардинальних переробок, а акцент зроблять саме на сприйнятті матеріалів і кольору.

Ще один помітний крок очікується на передній панелі. Діагоналі дисплеїв нібито залишаться такими самими, але виріз під фронтальні датчики мають зменшити. Замість переходу до круглого отвору планують скоротити площу Dynamic Island приблизно на третину — частину компонентів Face ID можуть перенести під дисплей. Сама система розпізнавання обличчя при цьому має зберегтися, а користувачі отримають більше "чистого" простору на екрані та менш помітний виріз.

Окремо обговорюють і палітру кольорів. Після експериментів із яскравішими відтінками в попередньому поколінні для новинки нібито тестують нові варіанти, серед яких коричневий, фіолетовий і бордовий. Водночас не всі вони обов'язково дійдуть до серійного продажу, а класичний чорний, ймовірно, залишиться у лінійці.

Нагадаємо, Apple представила iOS 26.3 — оновлення, зосереджене насамперед на підвищенні стабільності та усуненні помилок, а не на масштабних нововведеннях. Водночас у релізі з'явилися кілька нових функцій, які заслуговують на увагу користувачів.

Також ми писали, що новий MacBook із процесором A-серії може стати найдемократичнішим за ціною ноутбуком Apple за останні роки. Усередині компанії, за чутками, розраховують на значний попит і планують поставити до 8 мільйонів таких пристроїв.

Apple смартфон Дизайн чутки витік iPhone 18
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
