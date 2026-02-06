Apple готує бюджетний MacBook з чипом A18 Pro — ціна та характеристики

Ноутбук MacBook Air на столі. Фото: Unsplash

Новий MacBook із процесором A-серії може стати найдоступнішим ноутбуком Apple за останні роки. Усередині компанії нібито розраховують на високий попит і планують поставити до 8 млн таких пристроїв — це майже третина всіх проданих MacBook у 2025 році.

Що відомо про бюджетний MacBook до анонсу

За чутками, ноутбук отримає A18 Pro — той самий чип, що встановлений в iPhone 16 Pro, а також 8 ГБ оперативної пам'яті. За швидкодією він має бути близьким до MacBook Air 2020 року на M1, чого повинно вистачити для базових завдань, роботи в браузері та повсякденної офісної рутини, водночас із хорошою автономністю.

Також стверджується, що пристрій позбавлять частини звичних можливостей. Зокрема, можуть відмовитися від Thunderbolt: натомість запропонують звичайні USB Type-C з нижчими швидкостями передавання даних і обмеженнями під час підключення зовнішніх дисплеїв.

Ще одна очікувана зміна — компактніший дисплей діагоналлю близько 12,9 дюйма. Анонс прогнозують у проміжку з березня по травень 2026 року, а стартову ціну називають у межах 699-799 доларів — на 200-300 доларів дешевше за актуальний MacBook Air у базовій конфігурації.

