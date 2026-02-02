Відео
Головна Технології Закривати ноутбук чи повністю вимикати — що краще для системи

Закривати ноутбук чи повністю вимикати — що краще для системи

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 16:32
Чи можна просто закривати ноутбук — як режим сну впливає на батарею та швидкість
Закриття кришки ноутбука. Фото: Freepik

Багато користувачів після роботи просто опускають кришку ноутбука, не вимикаючи його повністю. У більшості випадків це безпечно, але режим сну не замінює регулярного перезапуску системи й має нюанси, що впливають на продуктивність і батарею.

Про це пише CNET.

Читайте також:

Чи безпечно закривати кришку ноутбука, не вимикаючи його

Коли ви закриваєте кришку, більшість сучасних ноутбуків автоматично переходять у режим сну. У такому стані система призупиняє основну активність, зберігає відкриті програми та файли в оперативній пам'яті й споживає мінімум енергії — тому пристрій швидко "прокидається" після відкриття.

Повне вимкнення працює інакше: усі процеси зупиняються, а пам'ять очищається. Саме тому "сон" варто сприймати як швидку паузу для зручності, а не як режим для тривалого простою.

Важливо також перевірити налаштування живлення. Якщо для сну або вимкнення екрана встановлено значення "ніколи", ноутбук може продовжувати працювати навіть із закритою кришкою — і тоді зникає сенс такого "відпочинку" для системи.

У щоденному користуванні закривати ноутбук зазвичай нормально, особливо якщо ви повертаєтеся до роботи через кілька годин або протягом дня. Проблеми частіше з'являються тоді, коли пристрій тижнями не вимикають і використовують лише сон: система не отримує повного "чистого старту", програми залишаються в пам'яті, а фонові процеси можуть поступово накопичувати дрібні збої.

Наслідки зазвичай помітні в дрібницях: ноутбук починає працювати повільніше, окремі програми зависають, батарея розряджається швидше, а сам пристрій може нагріватися — особливо під час ресурсомістких задач або коли ноутбук лежить у закритій сумці.

Повне вимкнення або перезавантаження допомагають "прибрати" завислі процеси, очистити пам'ять і повернути системі стабільність. Фахівці радять перезапускати ноутбук щонайменше раз на тиждень, а вимикати повністю — під час тривалих перерв у користуванні або перед поїздками. Щодня на ніч це робити не обов'язково, але періодичний перезапуск — корисна звичка.

Нагадаємо, заряджання смартфона чи інших гаджетів через USB-порт ноутбука здається зручним варіантом, але на практиці часто обертається повільним поповненням заряду та неефективним споживанням енергії. До того ж такий спосіб швидше виснажує батарею самого ноутбука, особливо коли він працює автономно.

Також ми писали, що Lenovo представила Legion Pro Rollable — ігровий ноутбук із розсувним дисплеєм, який розширюється вшир одним натисканням. Базові 16 дюймів перетворюються майже на 24 дюйми робочого простору.

гаджети сон ноутбук корисні поради акумулятор перезавантаження
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
