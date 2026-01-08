Lenovo показала Legion Pro Rollable — ігровий ноутбук з екраном до 24 дюймів

Ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable з екраном, що може змінювати розмір. Фото: кадр з відео/YouTube

Lenovo на заході Tech World у Лас-Вегасі під час CES 2026 показала Legion Pro Rollable — ігровий ноутбук із дисплеєм, що розгортається вшир одним натисканням. Базові 16 дюймів у ньому перетворюються на майже 24 дюйми екранного простору, а сам формат має вигляд спроби переосмислити "нормальний" геймерський ноутбук.

Що відомо про Lenovo Legion Pro Rollable

Головна ідея Legion Pro Rollable — 16-дюймовий OLED-дисплей PureSight, який розширюється горизонтально у кілька режимів. Спочатку це "Focus Mode" з форматом 16:10, далі "Tactical Mode" з 21:9, а максимальне розгортання дає 23,8 дюйма в "Arena Mode" з форматом 24:9. Перемикання запускається комбінацією клавіш, і розгортання відбувається миттєво — без затемнень, пауз чи будь-яких "екранів прогресу".

Lenovo вже демонструвала роликові дисплеї як концепти — зокрема ThinkBook Plus Gen 6 Rollable на CES 2025, але Legion Pro Rollable став першим варіантом із горизонтальним "розкочуванням" і першим тестом цієї ідеї саме на геймерському ноутбуку.

За характеристиками панель має амбітний вигляд: заявлено частоту 240 Гц і час відгуку 1 мс. На демонстрації ігор на пристрої не було, тож оцінити реальний геймплей не вийшло, зате можна було перевірити механіку розгортання, роботу клавіатури й тачпада та загальне враження від конструкції. У компактному 16-дюймовому стані це звичний Legion із традиційно "вилизаної" збіркою, а в максимальному розмірі він уже більше схожий на техніку з науково-фантастичного фільму — через нестандартні пропорції та дуже тонкі рамки.

Ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable. Фото: кадр з відео/YouTube

Окремо на презентації прозвучало, що кришку можна закривати навіть тоді, коли дисплей повністю розгорнутий, хоча для довговічності екрана це може бути не найкраща ідея.

Як ігровий ноутбук без урахування "фішки" з екраном, Legion Pro Rollable теж націлений у верхній сегмент. У нього повнорозмірна RGB-клавіатура, великий гладкий тачпад, добірний набір портів, а також RGB-підсвітка-смужка вздовж нижнього краю ззаду. Усередині заявлена конфігурація флагманського рівня — аж до мобільної Nvidia RTX 5090 та процесора Intel Core Ultra 9.

Є і практичні нюанси: екран розширюється по горизонталі, але його положення по висоті не змінюється без підставки чи імпровізованих "підкладок". Для звичайних геймерів такий підхід навряд чи стане найвигіднішим у порівнянні з комплектом "доступний ігровий ноутбук + 24-дюймовий монітор", навіть якщо той монітор не вийде зручно возити з собою.

