Чи безпечно тримати ноутбук на зарядці постійно — відповідь експертів

Сучасні користувачі часто перетворюють ноутбук на "стаціонар" — вмикають зранку й залишають під'єднаним до мережі весь день. Наскільки це безпечно для батареї та чи варто так робити постійно?

Коли зарядка "24/7" не шкодить, а коли — сигнал тривоги

У більшості випадків залишати ноутбук підключеним під час роботи — не проблема. Однак є ознаки, що свідчать про шкоду для акумулятора: надмірний нагрів корпусу та гучна робота вентилятора. Для довшого ресурсу батареї варто від'єднувати пристрій, коли він не використовується, а під час грози — взагалі витягати з мережі, щоб уникнути стрибків напруги.

Добра новина в тому, що сучасні ноутбуки стали витривалішими та ефективнішими, ніж старі моделі. Якщо колись постійна зарядка могла суттєво "вбивати" акумулятор, то нинішні технології зменшують ці ризики.

Ключова причина відносної безпечності — конструкція сучасних батарей і систем живлення. Ноутбуки використовують "підживлення малими струмами", яке підтримує 100% без перевантаження, а "чорний блок" на кабелі керує подачею струму. Новіші пристрої краще переносять постійне підключення, тоді як із віком акумулятори стають більш чутливими до зносу.

Важливу роль відіграє сценарій використання. Офісні задачі на кшталт роботи з системами компанії майже не навантажують батарею. Натомість ігри чи відеомонтаж потребують багато енергії, тому ноутбук швидко нагрівається — а перегрів є шкідливим для акумулятора. У таких режимах доцільно працювати без постійного живлення від мережі та стежити за температурою. Так само небажані екстремальні умови — пряме сонце чи сильний холод.

Нагадаємо, що порада підтримувати заряд батареї між 20% і 80% з'явилася як спосіб продовжити життя акумулятора. Проте на практиці таке правило часто виявляється незручним і малоефективним: постійний контроль рівня заряду створює більше клопоту, ніж користі.

Також ми писали, що сучасні смартфони не мають "ефекту пам'яті", тож їх можна безпечно підзаряджати будь-коли. Однак варто уникати крайніх станів батареї — повного розряду до нуля або тривалого перебування на 100%.