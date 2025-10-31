Видео
Ноутбук постоянно на зарядке — вредит ли это технике

Ноутбук постоянно на зарядке — вредит ли это технике

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 11:41
обновлено: 11:16
Безопасно ли держать ноутбук на зарядке постоянно — ответ экспертов
Ноутбук на зарядке. Фото: Unsplash

Современные пользователи часто превращают ноутбук в "стационар" — включают с утра и оставляют подключенным к сети весь день. Насколько это безопасно для батареи и стоит ли так делать постоянно?

Об этом пишет BGR.

Читайте также:

Когда зарядка "24/7" не вредит, а когда — сигнал тревоги

В большинстве случаев оставлять ноутбук подключенным во время работы — не проблема. Однако есть признаки, свидетельствующие о вреде для аккумулятора: чрезмерный нагрев корпуса и громкая работа вентилятора. Для более долгого ресурса батареи стоит отсоединять устройство, когда оно не используется, а во время грозы — вообще вытаскивать из сети, чтобы избежать скачков напряжения.

Хорошая новость в том, что современные ноутбуки стали выносливее и эффективнее, чем старые модели. Если когда-то постоянная зарядка могла существенно "убивать" аккумулятор, то нынешние технологии уменьшают эти риски.

Ключевая причина относительной безопасности — конструкция современных батарей и систем питания. Ноутбуки используют "подпитку малыми токами", которая поддерживает 100% без перегрузки, а "черный блок" на кабеле управляет подачей тока. Более новые устройства лучше переносят постоянное подключение, тогда как с возрастом аккумуляторы становятся более чувствительными к износу.

Важную роль играет сценарий использования. Офисные задачи вроде работы с системами компании почти не нагружают батарею. Зато игры или видеомонтаж требуют много энергии, поэтому ноутбук быстро нагревается — а перегрев является вредным для аккумулятора. В таких режимах целесообразно работать без постоянного питания от сети и следить за температурой. Так же нежелательны экстремальные условия — прямое солнце или сильный холод.

Напомним, что совет поддерживать заряд батареи между 20% и 80% появился как способ продлить жизнь аккумулятора. Однако на практике такое правило часто оказывается неудобным и малоэффективным: постоянный контроль уровня заряда создает больше хлопот, чем пользы.

Также мы писали, что современные смартфоны не имеют "эффекта памяти", поэтому их можно безопасно подзаряжать в любое время. Однако стоит избегать крайних состояний батареи — полного разряда до нуля или длительного пребывания на 100%.

гаджеты технологии ноутбук зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
