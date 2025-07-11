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Главная Технологии Почему зарядки для ноутбуков — это черные большие "кирпичи"

Почему зарядки для ноутбуков — это черные большие "кирпичи"

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 16:12
Почему зарядное устройство для ноутбука такое большое — объяснение экспертов
Зарядное устройство для ноутбука. Фото: кадр из видео/YouTube

Ноутбук дарит мобильность, но за нее приходится платить громоздким зарядным адаптером. В отличие от компактных телефонных блоков питания, большинство ноутбучных зарядок все еще содержат массивный "блок питания" посреди провода — и этому есть техническое объяснение.

Об этом пишет SlashGear.

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Небольшой прямоугольный блок на кабеле — это AC-адаптер, который преобразует переменный ток из розетки (AC) в постоянный (DC), необходимый электронике. Лишь после этой "конвертации" питание направляется к батарее ноутбука. Поскольку модели отличаются по потребляемой мощности, производители советуют пользоваться оригинальными зарядками, которые обеспечивают нужное напряжение и силу тока.

Внутри адаптера размещены трансформатор, конденсаторы и диоды:

  • трансформатор снижает напряжение и меняет тип тока;
  • конденсаторы сглаживают колебания напряжения, обеспечивая стабильный поток энергии;
  • диоды следят, чтобы ток двигался только в одном направлении.

Во время работы часть энергии неизбежно превращается в тепло, поэтому "кирпич" часто нагревается. Чтобы избежать перегрева и продлить срок службы зарядного устройства, стоит:

  • ставить адаптер в месте с хорошим воздухообменом;
  • не бросать и не ударять блок;
  • не скручивать кабель тугими кольцами, чтобы не повредить его изоляцию.

Перегретый или изношенный адаптер может замедлить зарядку или вообще выйти из строя, поэтому бережное обращение с ним — залог стабильной работы вашего ноутбука.

Напомним, многие пользователи закрывают крышку ноутбука сразу после выключения, не задумываясь о последствиях. Эксперты предупреждают, что такая привычка может привести к перегреву и в перспективе — дорогостоящему ремонту.

Также мы писали, что большинство владельцев новых ноутбуков ожидают автономности на 8-10 часов, однако часто получают значительно меньше. Несколько настроек Windows 11 и популярных программ помогут существенно продлить время работы без подзарядки.

гаджеты технологии ноутбук зарядка зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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