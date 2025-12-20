Як перевірити стан батареї ноутбука та чи потрібно міняти її

Користувач поруч із ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Коли ноутбук уже не тримає заряд так впевнено, як раніше, варто періодично відстежувати стан акумулятора і вчасно помічати ознаки зносу. Це може врятувати вас від проблем, коли пристрій потрібен, але знаходиться далеко від розетки.

Про це повідомляє ZDNET.

Реклама

Читайте також:

Заряд батареї ноутбука

Ви помітили зниження заряду акумулятора вашого ноутбука? Windows 11 має вбудований звіт, який надає уявлення про стан батареї вашого ноутбука, і чи дійсно потрібна її заміна. Ви можете створити звіт, щоб перевірити загальний стан акумулятора та визначити, чи настав час його замінити.

Справа у тому, що Windows 11 має вбудований звіт, який надає уявлення про стан батареї вашого ноутбука, і чи дійсно потрібна її заміна. Вам не потрібно бути професіоналом, щоб отримати доступ до цієї функції. Ось як можна перевірити стан акумулятора у Windows 11:

По-перше, у рядку пошуку Windows введіть powershell і натисніть Enter.

По-друге, у чорному текстовому вікні, що з'явиться, введіть: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" і натисніть Enter.

Після цього пристрій надішле документ .html звіту про час роботи батареї до папки C:. Перейдіть до папки у провіднику Windows і двічі клацніть її, щоб відкрити у браузері.

По-перше, є проектна ємність (Design capacity), яка стосується потужності, яку акумулятор міг видавати, коли він був абсолютно новим, у мВт·год (міліват-годинах). Цей показник вимірює енергію, а не заряд.

Тепер перевірте показник одразу під ним. Full charge capacity показує поточну ємність акумулятора (також у мВт·год). Різниця між нею та повним зарядом є корисним показником для перевірки загального стану вашого акумулятора. Якщо друге число значно менше — ємність вашого акумулятора значно зменшилася з моменту випуску ноутбуку.

Втрата 20% ємності при повному заряді зазвичай вважається підставою для заміни. Однак, це не завжди суворе правило — ви можете бути приблизно на цьому рівні та бачити, що акумулятор вашого ноутбуку працює нормально.

Ще один ключовий показник — кількість циклів, Cycle count. Це число фіксує, скільки разів ви використовували 100% ємності акумулятора. Наприклад, якщо у вас акумулятор ємністю 60 000 мВт·год, то один "цикл" означає, скільки разів 60 000 мВт·год енергії витікало з акумулятора. Більшість акумуляторів для споживчих ноутбуків розраховані приблизно на 500 циклів розрядки/зарядки протягом свого терміну служби. Після цього ви, скоріш за все, помітите втрату ємності на 20%. Однак, як швидко це станеться — залежить від ваших звичок використання.

Гарна новина — вам не потрібно купувати новий ноутбук, якщо вам просто потрібна заміна батареї. Більшість основних виробників ноутбуків, такі як Dell, HP та Lenovo, передбачають використання змінних батарей. Ви можете зробити це самостійно, хоча існують сервісні ремонтні фірми та майстри, які виконають це за певну плату. Але ці майстерні гарантують не подальший термін служби батареї, а лише успішну установку батареї.

Нагадаємо, що існує 5 звичок, яких слід позбутися, коли батарея ноутбука швидко сідає. Часто причина цього — в щоденних звичках користувача ноутбука.

Раніше ми писали про те, чи шкодить ноутбуку, коли він постійно на зарядці. Наскільки це безпечно для батареї, коли ноутбук під'єднаний до мережі весь день?