П'ять звичок, які "вбивають" батарею ноутбука — як продовжити її життя

Багато власників ноутбуків помічають, що акумулятор починає швидко розряджатися вже через кілька місяців після покупки. У найгіршому випадку батарея "вмирає" за рік, і працювати з пристроєм можна лише від розетки — часто причина в щоденних звичках користувача, а не у виробнику.

Які звички скорочують "життя" акумулятора ноутбука

Найпоширеніша помилка — неправильний режим використання батареї. Якщо ви переважно працюєте вдома або в офісі й рідко берете ноутбук із собою, фахівці радять виймати акумулятор і тримати пристрій постійно підключеним до мережі. Коли ж потрібно попрацювати віддалено, батарею просто вставляють назад і користуються нею за призначенням. Водночас акумулятор не повинен лежати без діла місяцями: бажано хоча б раз на п'ять днів повністю його зарядити й розрядити — це допомагає зберегти ресурс.

Ще одна шкідлива звичка — користуватися ноутбуком на дивані, ліжку чи інших м'яких поверхнях. У такому разі перекриваються вентиляційні отвори, через які виходить тепле повітря. Пристрій перегрівається, що з часом може призвести до серйозних поломок, у тому числі до пошкодження акумулятора. Щоб уникнути цього, ноутбук варто ставити на рівну тверду поверхню.

Небезпечною для батареї є й звичка залишати ноутбук під прямими сонячними променями. Корпус і внутрішні компоненти перегріваються, від чого страждає не тільки акумулятор, а й процесор, жорсткий диск та відеокарта. Тривале нагрівання поступово погіршує роботу всієї системи.

Протилежна за умовами, але не менш шкідлива ситуація — регулярне перебування ноутбука на морозі. Якщо пристрій довго тримати на вулиці при мінусовій температурі, він може буквально "переохолодитися". Досить приблизно 20 хвилин на сильному морозі, аби виникли проблеми з екраном і жорстким диском, а батарея почала розряджатися значно швидше. Часті виходи з ноутбуком на холод можуть закінчитися тим, що акумулятор узагалі перестане заряджатися.

Окремий ризик — звичка постійно переводити ноутбук у режим сну замість повного вимкнення. У такому режимі система продовжує споживати енергію, і батарея розряджається швидше, ніж здається. Подібна ситуація виникає й тоді, коли ноутбук постійно залишається в мережі, навіть якщо ви ним не користуєтеся: акумулятор перебуває у стані постійної підзарядки, що також негативно впливає на його довговічність.

Нагадаємо, заряджати ноутбук "до країв" — не найкраща стратегія для його довгого життя. Постійне утримання батареї на рівні 100% пришвидшує хімічне старіння літій-іонних елементів і поступово скорочує автономність пристрою.

Також ми писали, що мобільність — головна перевага ноутбуків, але саме вона страждає через неправильне поводження з батареєю. П'ять звичних, але шкідливих практик заряджання можуть звести ресурс акумулятора нанівець уже за рік.