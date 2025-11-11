Пять привычек, которые "убивают" батарею ноутбука — как продлить ее жизнь

Ноутбук в постели. Фото: Unsplash

Многие владельцы ноутбуков замечают, что аккумулятор начинает быстро разряжаться уже через несколько месяцев после покупки. В худшем случае батарея "умирает" за год, и работать с устройством можно только от розетки — часто причина в ежедневных привычках пользователя, а не в производителе.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Реклама

Читайте также:

Какие привычки сокращают "жизнь" аккумулятора ноутбука

Самая распространенная ошибка — неправильный режим использования батареи. Если вы преимущественно работаете дома или в офисе и редко берете ноутбук с собой, специалисты советуют вынимать аккумулятор и держать устройство постоянно подключенным к сети. Когда же нужно поработать удаленно, батарею просто вставляют обратно и пользуются ею по назначению. При этом аккумулятор не должен лежать без дела месяцами: желательно хотя бы раз в пять дней полностью его зарядить и разрядить — это помогает сохранить ресурс.

Еще одна вредная привычка — пользоваться ноутбуком на диване, кровати или других мягких поверхностях. В таком случае перекрываются вентиляционные отверстия, через которые выходит теплый воздух. Устройство перегревается, что со временем может привести к серьезным поломкам, в том числе к повреждению аккумулятора. Чтобы избежать этого, ноутбук стоит ставить на ровную твердую поверхность.

Опасной для батареи является и привычка оставлять ноутбук под прямыми солнечными лучами. Корпус и внутренние компоненты перегреваются, от чего страдает не только аккумулятор, но и процессор, жесткий диск и видеокарта. Длительный нагрев постепенно ухудшает работу всей системы.

Противоположная по условиям, но не менее вредная ситуация — регулярное пребывание ноутбука на морозе. Если устройство долго держать на улице при минусовой температуре, оно может буквально "переохладиться". Достаточно примерно 20 минут на сильном морозе, чтобы возникли проблемы с экраном и жестким диском, а батарея начала разряжаться значительно быстрее. Частые выходы с ноутбуком на холод могут закончиться тем, что аккумулятор вообще перестанет заряжаться.

Отдельный риск — привычка постоянно переводить ноутбук в спящий режим вместо полного выключения. В таком режиме система продолжает потреблять энергию, и батарея разряжается быстрее, чем кажется. Подобная ситуация возникает и тогда, когда ноутбук постоянно остается в сети, даже если вы им не пользуетесь: аккумулятор находится в состоянии постоянной подзарядки, что также негативно влияет на его долговечность.

Напомним, заряжать ноутбук "до краев" — не лучшая стратегия для его долгой жизни. Постоянное удержание батареи на уровне 100% ускоряет химическое старение литий-ионных элементов и постепенно сокращает автономность устройства.

Также мы писали, что мобильность — главное преимущество ноутбуков, но именно она страдает из-за неправильного обращения с батареей. Пять привычных, но вредных практик зарядки могут свести ресурс аккумулятора на нет уже через год.