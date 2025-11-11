Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Почему батарея ноутбука быстро садится — 5 опасных привычек

Почему батарея ноутбука быстро садится — 5 опасных привычек

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 10:34
обновлено: 17:15
Пять привычек, которые "убивают" батарею ноутбука — как продлить ее жизнь
Ноутбук в постели. Фото: Unsplash

Многие владельцы ноутбуков замечают, что аккумулятор начинает быстро разряжаться уже через несколько месяцев после покупки. В худшем случае батарея "умирает" за год, и работать с устройством можно только от розетки — часто причина в ежедневных привычках пользователя, а не в производителе.

Об этом пишет Gazeta.ua.

Реклама
Читайте также:

Какие привычки сокращают "жизнь" аккумулятора ноутбука

Самая распространенная ошибка — неправильный режим использования батареи. Если вы преимущественно работаете дома или в офисе и редко берете ноутбук с собой, специалисты советуют вынимать аккумулятор и держать устройство постоянно подключенным к сети. Когда же нужно поработать удаленно, батарею просто вставляют обратно и пользуются ею по назначению. При этом аккумулятор не должен лежать без дела месяцами: желательно хотя бы раз в пять дней полностью его зарядить и разрядить — это помогает сохранить ресурс.

Еще одна вредная привычка — пользоваться ноутбуком на диване, кровати или других мягких поверхностях. В таком случае перекрываются вентиляционные отверстия, через которые выходит теплый воздух. Устройство перегревается, что со временем может привести к серьезным поломкам, в том числе к повреждению аккумулятора. Чтобы избежать этого, ноутбук стоит ставить на ровную твердую поверхность.

Опасной для батареи является и привычка оставлять ноутбук под прямыми солнечными лучами. Корпус и внутренние компоненты перегреваются, от чего страдает не только аккумулятор, но и процессор, жесткий диск и видеокарта. Длительный нагрев постепенно ухудшает работу всей системы.

Противоположная по условиям, но не менее вредная ситуация — регулярное пребывание ноутбука на морозе. Если устройство долго держать на улице при минусовой температуре, оно может буквально "переохладиться". Достаточно примерно 20 минут на сильном морозе, чтобы возникли проблемы с экраном и жестким диском, а батарея начала разряжаться значительно быстрее. Частые выходы с ноутбуком на холод могут закончиться тем, что аккумулятор вообще перестанет заряжаться.

Отдельный риск — привычка постоянно переводить ноутбук в спящий режим вместо полного выключения. В таком режиме система продолжает потреблять энергию, и батарея разряжается быстрее, чем кажется. Подобная ситуация возникает и тогда, когда ноутбук постоянно остается в сети, даже если вы им не пользуетесь: аккумулятор находится в состоянии постоянной подзарядки, что также негативно влияет на его долговечность.

Напомним, заряжать ноутбук "до краев" — не лучшая стратегия для его долгой жизни. Постоянное удержание батареи на уровне 100% ускоряет химическое старение литий-ионных элементов и постепенно сокращает автономность устройства.

Также мы писали, что мобильность — главное преимущество ноутбуков, но именно она страдает из-за неправильного обращения с батареей. Пять привычных, но вредных практик зарядки могут свести ресурс аккумулятора на нет уже через год.

привычки советы ноутбук компьютеры зарядка аккумулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации