Главная Технологии "Убьете" батарею ноутбука — 5 вредных привычек пользователей

"Убьете" батарею ноутбука — 5 вредных привычек пользователей

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 06:02
5 привычек, которые убивают батарею ноутбука — как не испортить аккумулятор
Зарядка ноутбука. Фото: Unsplash

Мобильность делает ноутбуки незаменимыми, однако именно она страдает первой, если не заботиться об аккумуляторе. Пять распространенных, но малоизвестных привычек зарядки могут "убить" батарею уже через год.

Об этом пишет NV.

Читайте также:

Почему привычные методы зарядки сокращают жизнь аккумулятора

Ноутбуки, как и смартфоны, оснащены литий-ионными аккумуляторами с ресурсом 500-1000 полных циклов. Повторные разряды и заряды постепенно уменьшают емкость — устройство держит заряд час вместо нескольких и в конце концов требует нового аккумулятора. Проверить количество циклов легко: в Windows — Win+R — powercfg /batteryreport, в macOS — "Информация о системе" — "Питание".

Полная разрядка до нуля

Миф об обязательном разряде "в ноль" вредит современным батареям: низкое напряжение усиливает химический стресс. Оптимальный диапазон — 20-80% заряда, который поддерживают и Windows, и macOS с помощью ограничения до 80-90%.

Постоянное держание на 100%

Работа от сети после полного заряда держит элементы под высоким напряжением, ускоряя деградацию. Если вынуть батарею невозможно, стоит активировать функцию лимита заряда.

Перегрев во время зарядки

Высокая температура ускоряет износ. Мягкие поверхности перекрывают вентиляцию, а быстрые зарядные устройства в жару еще больше поднимают градусы. Всегда обеспечивайте ноутбуку свободный доступ воздуха.

Хранение с неправильным уровнем заряда

На долгие недели или месяцы оставляйте устройство с примерно 50% заряда. Полный или нулевой уровень вызывает излишнее напряжение и потерю емкости.

Игнорирование режима использования

Интенсивные игры или "тяжелые" программы сокращают время автономной работы. Если ноутбук фактически стал "настольным", а от розетки он уже не отключается, новый аккумулятор вернет мобильность.

Напомним, ноутбук дарит мобильность, но за нее приходится платить громоздким зарядным адаптером. В отличие от компактных телефонных блоков питания, большинство ноутбучных зарядок до сих пор имеют массивный "блок" посреди провода — и этому есть техническое объяснение.

Также мы писали, что многие владельцы ноутбуков привычно опускают крышку сразу после выключения — и даже не догадываются, что этим сокращают жизнь своему устройству. Эксперты объяснили, почему слишком быстрое закрытие может привести к перегреву и дорогостоящему ремонту.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
