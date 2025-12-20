Как проверить состояние батареи ноутбука и нужно ли менять ее

Пользователь рядом с ноутбуком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Когда ноутбук уже не держит заряд так уверенно, как раньше, стоит периодически отслеживать состояние аккумулятора и вовремя замечать признаки износа. Это может спасти вас от проблем, когда устройство нужно, но находится далеко от розетки.

Заряд батареи ноутбука

Вы заметили снижение заряда аккумулятора вашего ноутбука? Windows 11 имеет встроенный отчет, который предоставляет представление о состоянии батареи вашего ноутбука, и действительно ли требуется ее замена. Вы можете создать отчет, чтобы проверить общее состояние аккумулятора и определить, пришло ли время его заменить.

Дело в том, что в Windows 11 есть встроенный отчет, который дает представление о состоянии батареи вашего ноутбука и о том, действительно ли требуется ее замена. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы получить доступ к этой функции. Вот как вы можете проверить состояние батареи в Windows 11:

Во-первых, в строке поиска Windows введите powershell и нажмите Enter.

Во-вторых, в появившемся черном текстовом окне введите: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" и нажмите Enter.

После этого устройство отправит документ .html отчета о времени работы батареи в папку C:. Перейдите к папке в проводнике Windows и дважды щелкните ее, чтобы открыть в браузере.

Во-первых, есть проектная емкость (Design capacity), которая относится к мощности, которую батарея могла выдавать, когда она была совершенно новой, в мВт-ч (милливатт-часах). Этот показатель измеряет энергию, а не заряд.

Теперь проверьте показатель сразу под ним. Full charge capacity показывает текущую емкость аккумулятора (также в мВт-ч). Разница между ней и полным зарядом является полезным показателем для проверки общего состояния вашего аккумулятора. Если второе число значительно меньше — емкость вашего аккумулятора значительно уменьшилась с момента выпуска ноутбука.

Потеря 20% емкости при полном заряде обычно считается основанием для замены. Однако, это не всегда строгое правило — вы можете быть примерно на этом уровне и видеть, что аккумулятор вашего ноутбука работает нормально.

Еще один ключевой показатель — количество циклов, Cycle count. Это число фиксирует, сколько раз вы использовали 100% емкости аккумулятора. Например, если у вас аккумулятор емкостью 60 000 мВт-ч, то один "цикл" означает, сколько раз 60 000 мВт-ч энергии вытекало из аккумулятора. Большинство аккумуляторов для потребительских ноутбуков рассчитаны примерно на 500 циклов разрядки/зарядки в течение своего срока службы. После этого вы, скорее всего, заметите потерю емкости на 20%. Однако, как быстро это произойдет — зависит от ваших привычек использования.

Хорошая новость — вам не нужно покупать новый ноутбук, если вам просто нужна замена батареи. Большинство основных производителей ноутбуков, таких как Dell, HP и Lenovo, предусматривают использование сменных батарей. Вы можете сделать это самостоятельно, хотя есть сервисные ремонтные фирмы и мастера, которые сделают это за определенную плату. Но эти мастерские гарантируют не дальнейший срок службы батареи, а только успешную установку батареи.

