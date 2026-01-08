Lenovo показала Legion Pro Rollable — игровой ноутбук с экраном до 24 дюймов

Ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable с экраном, который может менять размер. Фото: кадр из видео/YouTube

Lenovo на мероприятии Tech World в Лас-Вегасе во время CES 2026 показала Legion Pro Rollable — игровой ноутбук с дисплеем, который разворачивается вширь одним нажатием. Базовые 16 дюймов в нем превращаются в почти 24 дюйма экранного пространства, а сам формат выглядит как попытка переосмыслить "нормальный" геймерский ноутбук.

Что известно о Lenovo Legion Pro Rollable

Главная идея Legion Pro Rollable — 16-дюймовый OLED-дисплей PureSight, который расширяется горизонтально в несколько режимов. Сначала это "Focus Mode" с форматом 16:10, далее "Tactical Mode" с 21:9, а максимальное развертывание дает 23,8 дюйма в "Arena Mode" с форматом 24:9. Переключение запускается комбинацией клавиш, и развертывание происходит мгновенно — без затемнений, пауз или каких-либо "экранов прогресса".

Lenovo уже демонстрировала роликовые дисплеи как концепты — в частности ThinkBook Plus Gen 6 Rollable на CES 2025, но Legion Pro Rollable стал первым вариантом с горизонтальной "раскаткой" и первым тестом этой идеи именно на геймерском ноутбуке.

По характеристикам панель выглядит амбициозно: заявлена частота 240 Гц и время отклика 1 мс. На демонстрации игр на устройстве не было, так что оценить реальный геймплей не получилось, зато можно было проверить механику развертывания, работу клавиатуры и тачпада и общее впечатление от конструкции. В компактном 16-дюймовом состоянии это привычный Legion с традиционно "вылизанной" сборкой, а в максимальном размере он уже больше похож на технику из научно-фантастического фильма — из-за нестандартных пропорций и очень тонких рамок.

Ноутбук Lenovo Legion Pro Rollable. Фото: кадр из видео/YouTube

Отдельно на презентации прозвучало, что крышку можно закрывать даже тогда, когда дисплей полностью развернут, хотя для долговечности экрана это может быть не лучшая идея.

Как игровой ноутбук без учёта "фишки" с экраном, Legion Pro Rollable тоже нацелен в верхний сегмент. У него полноразмерная RGB-клавиатура, большой гладкий тачпад, отборный набор портов, а также RGB-подсветка-полоска вдоль нижнего края сзади. Внутри заявлена конфигурация флагманского уровня — вплоть до мобильной Nvidia RTX 5090 и процессора Intel Core Ultra 9.

Есть и практические нюансы: экран расширяется по горизонтали, но его положение по высоте не меняется без подставки или импровизированных "подкладок". Для обычных геймеров такой подход вряд ли станет самым выгодным по сравнению с комплектом "доступный игровой ноутбук + 24-дюймовый монитор", даже если тот монитор не получится удобно возить с собой.

