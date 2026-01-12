Чому не варто заряджати смартфон від ноутбука — відповідь експертів

Смартфон під'єднаний до ноутбука. Фото: Unsplash

Заряджати смартфон або інші гаджети від USB-порту ноутбука здається зручним, але на практиці це майже завжди означає довге очікування й зайві втрати енергії. Такий спосіб підживлення ще й швидше розряджає сам ноутбук, особливо якщо він працює від батареї.

Про це пише HowToGeek.

Чому ноутбук — поганий "зарядний пристрій" і що обрати натомість

Найпростіша причина — обмеження потужності USB-портів. Неважливо, скільки енергії загалом споживає ноутбук чи стаціонарний ПК: віддача через USB часто невелика, тому заряджання виходить повільним. Крім того, поведінка заряджання може змінюватися, коли ноутбук переходить у сон або вимикається, а якщо він не під'єднаний до розетки, підзарядка іншого пристрою помітно швидше "з'їдає" батарею та скорочує час автономної роботи.

Особливо це відчутно на USB-A: типові значення для таких портів часто перебувають у діапазоні приблизно від 2,5 Вт до 4,5 Вт. Телефон від цього зарядиться, але повільно. USB-C здатен на більше, однак без USB Power Delivery зазвичай упирається приблизно в 15 Вт, а багато ноутбуків не працюють як "настінний" адаптер, який під час швидкого заряджання подає кілька режимів напруги. Для швидкого заряджання важливо, щоб його підтримували і джерело живлення, і сам пристрій, і кабель — наприклад, Apple прямо прив'язує швидку зарядку iPhone до USB-C адаптера з підтримкою USB-PD.

З периферією ситуація схожа. Більшість дротових пристроїв загалом укладаються в стандартні USB-ліміти, але бездротові гаджети з акумуляторами часто заряджаються від ноутбука довше, ніж від звичайного адаптера в розетці.

Найпростіший вихід — користуватися тим, що створене саме для заряджання. Компактний настінний USB-C PD адаптер закриє потреби більшості телефонів, а швидкий зарядний блок буде доречним, якщо ваші пристрої його підтримують. Надлишкова "потужність у запасі" не шкодить сумісним гаджетам: вони просто беруть стільки, скільки можуть.

Якщо ж іншого виходу немає й потрібно зарядити "тут і зараз", логіка проста: спершу під'єднайте ноутбук до мережі, щоб менше виснажувати його батарею, і за можливості використовуйте USB-C замість USB-A — він часто дає трохи більше. Краще не підключати кілька пристроїв одночасно, а під час заряджання смартфона не навантажувати його зайвими діями, щоб не розтягувати процес.

Нагадаємо, навіть із місткими батареями та "розумним" керуванням живленням користувачі все одно намагаються продовжити автономність смартфона. Саме тому швидко поширюються міфи про нібито ефективні способи економії заряду, зокрема звичка постійно закривати застосунки зі списку нещодавніх.

Також ми писали, що акумулятор з часом природно втрачає місткість, що безпосередньо позначається на стабільності та тривалості роботи смартфона. Щоб оцінити реальний стан батареї, на Android передбачено кілька простих і доступних способів перевірки.