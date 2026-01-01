Як примусове закриття додатків впливає на батарею смартфона — відповідь експертів

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Навіть попри більші батареї та "розумні" системи живлення ми все одно намагаємося витиснути зі смартфона максимум заряду. Через це легко приживаються міфи про швидкі способи економії — один із найпопулярніших пов'язаний із закриттям застосунків зі списку нещодавніх.

Про те, чи справді це допомагає, пише TechRadar.

Реклама

Читайте також:

Чи допоможе закриття додатків зберегти батарею смартфона

Логіка міфу проста: якщо застосунки нібито "висять відкритими", то вони мають постійно витрачати енергію, а їхнє закриття — допомагати батареї. До того ж сам процес має вигляд прибирання: на iPhone відкривають перемикач застосунків свайпом угору (або подвійним натисканням Home на iPhone 8 і старіших) і змахують вікно застосунку; на Android — свайп угору знизу, утримання і відпускання, після чого застосунок також змахують угору.

Втім, примусове закриття застосунків зазвичай не дає виграшу для батареї. Коли ви "вбиваєте" застосунок і потім знову запускаєте, телефон змушений завантажувати його з нуля — і на це йдуть ресурси процесора та оперативної пам'яті, а отже й заряд. Іншими словами, закриття та повторне відкриття може витратити більше енергії, ніж робота застосунку в "замороженому" стані у фоні.

І iOS, і Android зазвичай призупиняють неактивні застосунки в пам'яті: вони перестають використовувати процесор і батарею, доки ви не повернетеся до них знову. Також обидві системи мають вбудовані механізми, що зменшують фонову активність без участі користувача: в Android це Doze та App Standby, а в Apple — режими на кшталт Low Power Mode, Adaptive Power і автоматичне призупинення.

Чому ж віра в цей "лайфхак" така стійка? Частково тому, що старіші смартфони гірше керували фоновими процесами. А ще — тому, що міф не на 100% вигадка: винятки справді існують. Деякі типи застосунків можуть продовжувати активно працювати у фоні навіть після згортання — наприклад, GPS-навігація, відеодзвінки або застосунки, які постійно перевіряють дані. У таких випадках закриття може зупинити витрату заряду. Це доречно і тоді, коли застосунок завис, явно "їсть" батарею або продовжує використовувати інтернет чи геолокацію у фоні.

Як альтернатива щоденному "змітанню" всіх застосунків експерти радять звернути увагу на речі, які реально впливають на автономність. Яскравість екрана — один із головних "вбивць" батареї: варто увімкнути автояскравість або просто знизити її вручну. Також радять вимикати фонове оновлення там, де воно не потрібне, і обмежувати доступ до геолокації лише для тих застосунків, яким це справді необхідно.

Нагадаємо, сучасні смартфони оснащені захистами, які не дозволяють "перезарядити" батарею навіть за нічного підключення до розетки. Втім, тривале утримання заряду на рівні 100% і надлишкове тепло все одно пришвидшують деградацію акумулятора — виробники цього не приховують.

Також ми писали, що бездротова зарядка стала зручною повсякденною опцією: достатньо покласти смартфон на платформу, і заряд починає надходити без кабелів. Проте на практиці такий спосіб часто повільніший за дротовий і може спричиняти помітніший нагрів пристрою.