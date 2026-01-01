Как принудительное закрытие приложений влияет на батарею смартфона - ответ экспертов

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Даже несмотря на большие батареи и "умные" системы питания мы все равно пытаемся выжать из смартфона максимум заряда. Из-за этого легко приживаются мифы о быстрых способах экономии — один из самых популярных связан с закрытием приложений из списка недавних.

О том, действительно ли это помогает, пишет TechRadar.

Поможет ли закрытие приложений сохранить батарею смартфона

Логика мифа проста: если приложения якобы "висят открытыми", то они должны постоянно расходовать энергию, а их закрытие — помогать батарее. К тому же сам процесс выглядит как уборка: на iPhone открывают переключатель приложений свайпом вверх (или двойным нажатием Home на iPhone 8 и старше) и смахивают окно приложения; на Android — свайп вверх снизу, удержание и отпускание, после чего приложение также смахивают вверх.

Впрочем, принудительное закрытие приложений обычно не дает выигрыша для батареи. Когда вы "убиваете" приложение и затем снова запускаете, телефон вынужден загружать его с нуля — и на это уходят ресурсы процессора и оперативной памяти, а значит и заряд. Иными словами, закрытие и повторное открытие может потратить больше энергии, чем работа приложения в "замороженном" состоянии в фоне.

И iOS, и Android обычно приостанавливают неактивные приложения в памяти: они перестают использовать процессор и батарею, пока вы не вернетесь к ним снова. Также обе системы имеют встроенные механизмы, уменьшающие фоновую активность без участия пользователя: в Android это Doze и App Standby, а в Apple — режимы вроде Low Power Mode, Adaptive Power и автоматическая приостановка.

Почему же вера в этот "лайфхак" так устойчива? Отчасти потому, что более старые смартфоны хуже управляли фоновыми процессами. А еще — потому, что миф не на 100% выдумка: исключения действительно существуют. Некоторые типы приложений могут продолжать активно работать в фоне даже после сворачивания — например, GPS-навигация, видеозвонки или приложения, которые постоянно проверяют данные. В таких случаях закрытие может остановить расход заряда. Это уместно и тогда, когда приложение зависло, явно "ест" батарею или продолжает использовать интернет или геолокацию в фоне.

В качестве альтернативы ежедневному "сметанию" всех приложений эксперты советуют обратить внимание на вещи, которые реально влияют на автономность. Яркость экрана — один из главных "убийц" батареи: стоит включить автояркость или просто снизить ее вручную. Также советуют выключать фоновое обновление там, где оно не нужно, и ограничивать доступ к геолокации только для тех приложений, которым это действительно необходимо.

Напомним, современные смартфоны оснащены защитами, которые не позволяют "перезарядить" батарею даже при ночном подключении к розетке. Впрочем, длительное удержание заряда на уровне 100% и избыточное тепло все равно ускоряют деградацию аккумулятора — производители этого не скрывают.

Также мы писали, что беспроводная зарядка стала удобной повседневной опцией: достаточно положить смартфон на платформу, и заряд начинает поступать без кабелей. Однако на практике такой способ часто медленнее проводного и может вызывать более заметный нагрев устройства.