Як перевірити знос батареї на Android — сервісний код і застосунки

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Акумулятор смартфона з часом втрачає місткість, і це напряму впливає на автономність та стабільність роботи. Щоб розуміти реальний стан батареї, її варто час від часу перевіряти — зробити це на Android можна кількома простими способами.

Про це пише РадіоТрек.

Реклама

Читайте також:

Як перевірити стан акумулятора смартфона

Один із найшвидших варіантів — переглянути дані батареї через сервісне меню Android. Для цього потрібно відкрити застосунок "Телефон" і набрати комбінацію *#*#4636#*#*. Після цього на екрані з'явиться меню з основними параметрами акумулятора, серед яких — стан батареї та поточна місткість.

На смартфонах Samsung для перегляду параметрів батареї використовується інший код — *#0228#. У відповідному меню також відображаються ключові показники, пов'язані з акумулятором.

Ще один варіант — скористатися застосунками з Play Market. Наприклад, AccuBattery або Battery Guru можуть показувати рівень зносу та реальну місткість батареї.

Нагадаємо, сучасні смартфони мають захист від перезаряду й безпечно витримують нічне підключення до розетки. Водночас постійне утримання батареї на рівні 100% та надлишкове тепло все одно пришвидшують її зношування — і виробники цього не приховують.

Також ми писали, що бездротова зарядка давно стала зручною альтернативою кабелям: достатньо покласти смартфон на станцію, і заряд починає надходити автоматично. Але на практиці вона часто поступається дротовій за швидкістю й може сильніше нагрівати пристрій.