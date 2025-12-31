Как проверить износ батареи на Android — сервисный код и приложения

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Аккумулятор смартфона со временем теряет емкость, и это напрямую влияет на автономность и стабильность работы. Чтобы понимать реальное состояние батареи, ее следует время от времени проверять — сделать это на Android можно несколькими простыми способами.

Как проверить состояние аккумулятора смартфона

Один из самых быстрых вариантов — просмотреть данные батареи через сервисное меню Android. Для этого нужно открыть приложение "Телефон" и набрать комбинацию *#*#4636#*#*#*. После этого на экране появится меню с основными параметрами аккумулятора, среди которых — состояние батареи и текущая емкость.

На смартфонах Samsung для просмотра параметров батареи используется другой код — *#0228#. В соответствующем меню также отображаются ключевые показатели, связанные с аккумулятором.

Еще один вариант — воспользоваться приложениями из Play Market. Например, AccuBattery или Battery Guru могут показывать уровень износа и реальную емкость батареи.

Напомним, современные смартфоны имеют защиту от перезаряда и безопасно выдерживают ночное подключение к розетке. В то же время постоянное удержание батареи на уровне 100% и избыточное тепло все равно ускоряют ее износ — и производители этого не скрывают.

Также мы писали, что беспроводная зарядка давно стала удобной альтернативой кабелям: достаточно положить смартфон на станцию, и заряд начинает поступать автоматически. Но на практике она часто уступает проводной по скорости и может сильнее нагревать устройство.