Почему не стоит заряжать смартфон от ноутбука — ответ экспертов

Заряжать смартфон или другие гаджеты от USB-порта ноутбука кажется удобным, но на практике это почти всегда означает долгое ожидание и лишние потери энергии. Такой способ подпитки еще и быстрее разряжает сам ноутбук, особенно если он работает от батареи.

Почему ноутбук — плохое "зарядное устройство" и что выбрать взамен

Самая простая причина — ограничение мощности USB-портов. Неважно, сколько энергии в целом потребляет ноутбук или стационарный ПК: отдача через USB часто небольшая, поэтому зарядка получается медленной. Кроме того, поведение зарядки может меняться, когда ноутбук переходит в сон или выключается, а если он не подключен к розетке, подзарядка другого устройства заметно быстрее "съедает" батарею и сокращает время автономной работы.

Особенно это ощутимо на USB-A: типичные значения для таких портов часто находятся в диапазоне примерно от 2,5 Вт до 4,5 Вт. Телефон от этого зарядится, но медленно. USB-C способен на большее, однако без USB Power Delivery обычно упирается примерно в 15 Вт, а многие ноутбуки не работают как "настенный" адаптер, который во время быстрой зарядки подает несколько режимов напряжения. Для быстрой зарядки важно, чтобы ее поддерживали и источник питания, и само устройство, и кабель — например, Apple прямо привязывает быструю зарядку iPhone к USB-C адаптеру с поддержкой USB-PD.

С периферией ситуация похожая. Большинство проводных устройств в целом укладываются в стандартные USB-лимиты, но беспроводные гаджеты с аккумуляторами часто заряжаются от ноутбука дольше, чем от обычного адаптера в розетке.

Самый простой выход — пользоваться тем, что создано именно для зарядки. Компактный настенный USB-C PD адаптер закроет потребности большинства телефонов, а быстрый зарядный блок будет уместным, если ваши устройства его поддерживают. Избыточная "мощность в запасе" не вредит совместимым гаджетам: они просто берут столько, сколько могут.

Если же другого выхода нет и нужно зарядить "здесь и сейчас", логика проста: сперва подключите ноутбук к сети, чтобы меньше истощать его батарею, и по возможности используйте USB-C вместо USB-A — он часто дает чуть больше. Лучше не подключать несколько устройств одновременно, а во время зарядки смартфона не нагружать его лишними действиями, чтобы не растягивать процесс.

