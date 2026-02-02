Видео
Главная Технологии Закрывать ноутбук или полностью выключать — что лучше для системы

Закрывать ноутбук или полностью выключать — что лучше для системы

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 16:32
Можно ли просто закрывать ноутбук — как режим сна влияет на батарею и скорость
Закрытие крышки ноутбука. Фото: Freepik

Многие пользователи после работы просто опускают крышку ноутбука, не выключая его полностью. В большинстве случаев это безопасно, но режим сна не заменяет регулярного перезапуска системы и имеет нюансы, влияющие на производительность и батарею.

Об этом пишет CNET.

Безопасно ли закрывать крышку ноутбука, не выключая его

Когда вы закрываете крышку, большинство современных ноутбуков автоматически переходят в режим сна. В таком состоянии система приостанавливает основную активность, сохраняет открытые программы и файлы в оперативной памяти и потребляет минимум энергии — поэтому устройство быстро "просыпается" после открытия.

Полное выключение работает иначе: все процессы останавливаются, а память очищается. Именно поэтому "сон" стоит воспринимать как быструю паузу для удобства, а не как режим для длительного простоя.

Важно также проверить настройки питания. Если для сна или выключения экрана установлено значение "никогда", ноутбук может продолжать работать даже с закрытой крышкой — и тогда исчезает смысл такого "отдыха" для системы.

В ежедневном использовании закрывать ноутбук обычно нормально, особенно если вы возвращаетесь к работе через несколько часов или в течение дня. Проблемы чаще появляются тогда, когда устройство неделями не выключают и используют только сон: система не получает полного "чистого старта", программы остаются в памяти, а фоновые процессы могут постепенно накапливать мелкие сбои.

Последствия обычно заметны в мелочах: ноутбук начинает работать медленнее, отдельные программы зависают, батарея разряжается быстрее, а само устройство может нагреваться — особенно во время ресурсоемких задач или когда ноутбук лежит в закрытой сумке.

Полное выключение или перезагрузка помогают "убрать" зависшие процессы, очистить память и вернуть системе стабильность. Специалисты советуют перезапускать ноутбук минимум раз в неделю, а выключать полностью — во время длительных перерывов в пользовании или перед поездками. Ежедневно на ночь это делать не обязательно, но периодический перезапуск — полезная привычка.

Напомним, зарядка смартфона или других гаджетов через USB-порт ноутбука кажется удобным вариантом, но на практике часто оборачивается медленным пополнением заряда и неэффективным потреблением энергии. К тому же такой способ быстрее истощает батарею самого ноутбука, особенно когда он работает автономно.

Также мы писали, что Lenovo представила Legion Pro Rollable — игровой ноутбук с раздвижным дисплеем, который расширяется вширь одним нажатием. Базовые 16 дюймов превращаются почти в 24 дюйма рабочего пространства.

гаджеты сон ноутбук полезные советы аккумулятор перезагрузка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
