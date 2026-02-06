Видео
В сети раскрыли цену и характеристики "бюджетного" MacBook

В сети раскрыли цену и характеристики "бюджетного" MacBook

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 16:32
Apple готовит бюджетный MacBook с чипом A18 Pro — цена и характеристики
Ноутбук MacBook Air на столе. Фото: Unsplash

Новый MacBook с процессором A-серии может стать самым доступным ноутбуком Apple за последние годы. Внутри компании якобы рассчитывают на высокий спрос и планируют поставить до 8 млн таких устройств — это почти треть всех проданных MacBook в 2025 году.

Об этом пишет Mirror Daily.

Читайте также:

Что известно о бюджетном MacBook до анонса

По слухам, ноутбук получит A18 Pro — тот же чип, что установлен в iPhone 16 Pro, а также 8 ГБ оперативной памяти. По быстродействию он должен быть близким к MacBook Air 2020 года на M1, чего должно хватить для базовых задач, работы в браузере и повседневной офисной рутины, при этом с хорошей автономностью.

Также утверждается, что устройство лишат части привычных возможностей. В частности, могут отказаться от Thunderbolt: взамен предложат обычные USB Type-C с более низкими скоростями передачи данных и ограничениями при подключении внешних дисплеев.

Еще одно ожидаемое изменение — более компактный дисплей диагональю около 12,9 дюйма. Анонс прогнозируют в промежутке с марта по май 2026 года, а стартовую цену называют в пределах 699-799 долларов — на 200-300 долларов дешевле актуального MacBook Air в базовой конфигурации.

Напомним, ноутбук обычно покупают с расчетом на несколько лет, однако ежедневная нагрузка постепенно изнашивает его компоненты и замедляет работу системы. Реальный срок службы зависит от интенсивности использования и ухода.

Также мы писали, что многие пользователи после завершения работы просто закрывают крышку ноутбука, не выключая его полностью. В большинстве случаев это не представляет угрозы, однако режим сна не заменяет регулярного перезапуска системы и имеет нюансы.

