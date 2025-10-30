Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Apple готовит бюджетный MacBook — какая цена и когда ожидать

Apple готовит бюджетный MacBook — какая цена и когда ожидать

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 14:24
обновлено: 14:14
Бюджетный MacBook с чипом A18 Pro — когда Apple представит самый дешевый ноутбук
Ноутбук Apple MacBook на столе. Фото: Unsplash

Apple в октябре обновила 14-дюймовый MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro на чип M5, но наибольшие ожидания все еще связаны со слухами о более доступном ноутбуке. Инсайдеры предполагают, что анонс может состояться еще до праздников.

Об этом пишет MacRumors.

Реклама
Читайте также:

Что известно о "бюджетном" MacBook

В июне аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple готовит более доступный 13-дюймовый ноутбук, призванный конкурировать с Chromebook и подтолкнуть продажи линейки MacBook. По его словам, модель должна получить чип A18 Pro, который дебютировал в iPhone 16 Pro в прошлом году, — решение нетипичное для Mac, где обычно используются процессоры серии M, но логичное с точки зрения стоимости и производительности.

Ожидаемая производительность A18 Pro, по оценкам, примерно на 40% ниже M4, впрочем, многоядерное быстродействие близко к уровню M1 в MacBook Air 2020 года, а графика даже опережает M1. На этом фоне издание DigiTimes в августе писало, что стартовая цена может составлять 599-699 долларов.

В то же время есть ограничения: A18 Pro не поддерживает Thunderbolt, поэтому ожидаются обычные порты USB-C. Для целевой аудитории это вряд ли станет критичным, однако открытым остается вопрос объема памяти: A18 Pro предусматривает 8 ГБ ОЗУ, тогда как актуальные MacBook Air и Pro стартуют с 16 ГБ. По данным Куо, устройство должно получить сверхтонкий и легкий корпус, а также цвета серебристый, голубой, розовый и желтый.

Относительно графика производства источники сходятся частично: Куо ожидает массовый выпуск в конце IV квартала 2025 года или в начале I квартала 2026 года. DigiTimes отмечает финальную сборку в четвертом квартале с выходом в продажу в конце 2025 года или в начале 2026 года, что коррелирует с прогнозом аналитика.

Напомним, что первый складной смартфон Apple может задержаться — по данным аналитиков, компании понадобится больше времени для финального утверждения конструкции и технических решений. Основное внимание сейчас сосредоточено на ключевых элементах, в частности надежности шарнира, который должен выдерживать тысячи складываний без повреждений.

Также мы писали, что обновление iOS 26.0.1 уже доступно для загрузки и содержит ряд исправлений ошибок и улучшений стабильности. Тем временем iOS 26.1 находится на этапе бета-тестирования — ожидается, что именно она принесет более заметные изменения в интерфейсе и функциональности, а ее публичный релиз может состояться уже в ближайшие недели.

Apple MacBook гаджеты технологии характеристики
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации