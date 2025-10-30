Бюджетный MacBook с чипом A18 Pro — когда Apple представит самый дешевый ноутбук

Ноутбук Apple MacBook на столе. Фото: Unsplash

Apple в октябре обновила 14-дюймовый MacBook Pro, iPad Pro и Vision Pro на чип M5, но наибольшие ожидания все еще связаны со слухами о более доступном ноутбуке. Инсайдеры предполагают, что анонс может состояться еще до праздников.

Об этом пишет MacRumors.

Что известно о "бюджетном" MacBook

В июне аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple готовит более доступный 13-дюймовый ноутбук, призванный конкурировать с Chromebook и подтолкнуть продажи линейки MacBook. По его словам, модель должна получить чип A18 Pro, который дебютировал в iPhone 16 Pro в прошлом году, — решение нетипичное для Mac, где обычно используются процессоры серии M, но логичное с точки зрения стоимости и производительности.

Ожидаемая производительность A18 Pro, по оценкам, примерно на 40% ниже M4, впрочем, многоядерное быстродействие близко к уровню M1 в MacBook Air 2020 года, а графика даже опережает M1. На этом фоне издание DigiTimes в августе писало, что стартовая цена может составлять 599-699 долларов.

В то же время есть ограничения: A18 Pro не поддерживает Thunderbolt, поэтому ожидаются обычные порты USB-C. Для целевой аудитории это вряд ли станет критичным, однако открытым остается вопрос объема памяти: A18 Pro предусматривает 8 ГБ ОЗУ, тогда как актуальные MacBook Air и Pro стартуют с 16 ГБ. По данным Куо, устройство должно получить сверхтонкий и легкий корпус, а также цвета серебристый, голубой, розовый и желтый.

Относительно графика производства источники сходятся частично: Куо ожидает массовый выпуск в конце IV квартала 2025 года или в начале I квартала 2026 года. DigiTimes отмечает финальную сборку в четвертом квартале с выходом в продажу в конце 2025 года или в начале 2026 года, что коррелирует с прогнозом аналитика.

