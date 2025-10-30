Бюджетний MacBook з чипом A18 Pro — коли Apple представить найдешевший ноутбук

Ноутбук Apple MacBook на столі. Фото: Unsplash

Apple у жовтні оновила 14-дюймовий MacBook Pro, iPad Pro та Vision Pro на чип M5, але найбільші очікування все ще пов'язані з чутками про доступніший ноутбук. Інсайдери припускають, що анонс може відбутися ще до свят.

Що відомо про "бюджетний" MacBook

У червні аналітик Мін-Чі Куо повідомив, що Apple готує доступніший 13-дюймовий ноутбук, покликаний конкурувати з Chromebook і підштовхнути продажі лінійки MacBook. За його словами, модель має отримати чип A18 Pro, який дебютував в iPhone 16 Pro торік, — рішення нетипове для Mac, де зазвичай використовуються процесори серії M, але логічне з погляду вартості та продуктивності.

Очікувана продуктивність A18 Pro, за оцінками, приблизно на 40% нижча за M4, утім багатоядерна швидкодія близька до рівня M1 у MacBook Air 2020 року, а графіка навіть випереджає M1. На цьому тлі видання DigiTimes в серпні писало, що стартова ціна може становити 599-699 доларів.

Водночас є обмеження: A18 Pro не підтримує Thunderbolt, тож очікуються звичайні порти USB-C. Для цільової аудиторії це навряд чи стане критичним, однак відкритим залишається питання обсягу пам'яті: A18 Pro передбачає 8 ГБ ОЗП, тоді як актуальні MacBook Air і Pro стартують із 16 ГБ. За даними Куо, пристрій має отримати надтонкий і легкий корпус, а також кольори сріблястий, блакитний, рожевий і жовтий.

Щодо графіка виробництва джерела сходяться частково: Куо очікує масовий випуск наприкінці IV кварталу 2025 року або на початку I кварталу 2026 року. DigiTimes зазначає фінальне складання у четвертому кварталі з виходом у продаж наприкінці 2025 року або на початку 2026 року, що корелює з прогнозом аналітика.

Нагадаємо, що перший складаний смартфон Apple може затриматися — за даними аналітиків, компанії знадобиться більше часу для фінального затвердження конструкції та технічних рішень. Основна увага зараз зосереджена на ключових елементах, зокрема надійності шарніра, який має витримувати тисячі складань без пошкоджень.

Також ми писали, що оновлення iOS 26.0.1 уже доступне для завантаження й містить низку виправлень помилок і покращень стабільності. Тим часом iOS 26.1 перебуває на етапі бета-тестування — очікується, що саме вона принесе помітніші зміни в інтерфейсі та функціональності, а її публічний реліз може відбутися вже найближчими тижнями.