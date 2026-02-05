Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эксперты назвали оптимальные сроки замены ноутбука

Эксперты назвали оптимальные сроки замены ноутбука

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 14:24
Когда нужно менять ноутбук — оптимальные сроки обновления
Работа за ноутбуком. Фото: Unsplash

Ноутбук обычно покупают "на годы", но ежедневная работа постепенно изнашивает его компоненты и замедляет систему. Срок службы зависит от нагрузки и ухода, а оптимальным периодом для обновления чаще всего называют 2-5 лет.

Об этом пишет iTechua.

Реклама
Читайте также:

От чего зависит, когда пришло время менять устройство

Специалисты объясняют, что быстрее всего ноутбук "стареет" во время ресурсоемких задач — например, рендеринга видео или запуска современных видеоигр. Такие сценарии активнее нагружают процессор и графику, сильнее прогревают корпус и систему охлаждения, а вместе с этим ускоряют износ.

Если же ноутбук используют в более спокойном режиме — для просмотра новостей, соцсетей, работы с текстами и почтой — он обычно служит дольше, ведь реже работает на пределе возможностей. При аккуратном использовании замену нередко откладывают и более чем на пять лет.

Отдельно отмечают базовый уход, который может продлить ресурс устройства. Речь идет о регулярной очистке портов и вентиляционных отверстий от пыли, а также своевременных обновлениях операционной системы: апдейты часто содержат оптимизации, положительно влияющие на стабильность и быстродействие ноутбука.

Напомним, подпитка смартфона или других гаджетов через USB-порт ноутбука выглядит удобным решением, однако на практике обычно оборачивается медленной зарядкой и неэффективными потерями энергии. К тому же такой способ заметно быстрее истощает батарею самого ноутбука, особенно во время автономной работы.

Также мы писали, что когда ноутбук уже не держит заряд так уверенно, как раньше, полезно регулярно следить за состоянием аккумулятора и своевременно замечать признаки его износа. Это помогает избежать неприятных ситуаций, когда устройство нужно срочно, а доступа к розетке нет.

гаджеты ноутбук полезные советы аккумулятор покупка
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации