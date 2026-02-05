Когда нужно менять ноутбук — оптимальные сроки обновления

Работа за ноутбуком. Фото: Unsplash

Ноутбук обычно покупают "на годы", но ежедневная работа постепенно изнашивает его компоненты и замедляет систему. Срок службы зависит от нагрузки и ухода, а оптимальным периодом для обновления чаще всего называют 2-5 лет.

От чего зависит, когда пришло время менять устройство

Специалисты объясняют, что быстрее всего ноутбук "стареет" во время ресурсоемких задач — например, рендеринга видео или запуска современных видеоигр. Такие сценарии активнее нагружают процессор и графику, сильнее прогревают корпус и систему охлаждения, а вместе с этим ускоряют износ.

Если же ноутбук используют в более спокойном режиме — для просмотра новостей, соцсетей, работы с текстами и почтой — он обычно служит дольше, ведь реже работает на пределе возможностей. При аккуратном использовании замену нередко откладывают и более чем на пять лет.

Отдельно отмечают базовый уход, который может продлить ресурс устройства. Речь идет о регулярной очистке портов и вентиляционных отверстий от пыли, а также своевременных обновлениях операционной системы: апдейты часто содержат оптимизации, положительно влияющие на стабильность и быстродействие ноутбука.

