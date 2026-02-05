Відео
Головна Технології Експерти назвали оптимальні терміни заміни ноутбука

Експерти назвали оптимальні терміни заміни ноутбука

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 14:24
Коли потрібно міняти ноутбук — оптимальні терміни оновлення
Робота за ноутбуком. Фото: Unsplash

Ноутбук зазвичай купують "на роки", але щоденна робота поступово зношує його компоненти й уповільнює систему. Термін служби залежить від навантаження та догляду, а оптимальним періодом для оновлення найчастіше називають 2-5 років.

Про це пише iTechua.

Від чого залежить, коли настав час міняти пристрій

Фахівці пояснюють, що найшвидше ноутбук "старіє" під час ресурсомістких задач — наприклад, рендерингу відео або запуску сучасних відеоігор. Такі сценарії активніше навантажують процесор і графіку, сильніше прогрівають корпус і систему охолодження, а разом із цим пришвидшують зношування.

Якщо ж ноутбук використовують у більш спокійному режимі — для перегляду новин, соцмереж, роботи з текстами та поштою — він зазвичай служить довше, адже рідше працює на межі можливостей. За акуратного використання заміну нерідко відкладають і на понад п'ять років.

Окремо наголошують на базовому догляді, який може продовжити ресурс пристрою. Йдеться про регулярне очищення портів і вентиляційних отворів від пилу, а також своєчасні оновлення операційної системи: апдейти часто містять оптимізації, що позитивно впливають на стабільність і швидкодію ноутбука.

Нагадаємо, підживлення смартфона чи інших гаджетів через USB-порт ноутбука має вигляд зручного рішення, однак на практиці зазвичай обертається повільним заряджанням і неефективними втратами енергії. До того ж такий спосіб помітно швидше виснажує батарею самого ноутбука, особливо під час автономної роботи.

Також ми писали, що коли ноутбук уже не тримає заряд так упевнено, як раніше, корисно регулярно стежити за станом акумулятора й своєчасно помічати ознаки його зношування. Це допомагає уникнути неприємних ситуацій, коли пристрій потрібен терміново, а доступу до розетки немає.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
