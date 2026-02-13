Видео
Главная Технологии Чем iPhone 18 Pro будет отличаться от iPhone 17 Pro

Чем iPhone 18 Pro будет отличаться от iPhone 17 Pro

Дата публикации 13 февраля 2026 11:41
Apple обновит дизайн iPhone 18 Pro — чем будет отличаться от iPhone 17 Pro
Предполагаемый внешний вид iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

Осенью Apple должна представить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и утечки намекают на заметные изменения во внешнем виде. Это не будет полный редизайн, но несколько точечных правок могут существенно изменить ощущения от модели.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Какие ключевые отличия получит iPhone 18 Pro

Одно из ключевых изменений касается задней панели. Если раньше сочетание стекла и алюминиевой рамки с разными оттенками выглядело необычно и вызывало дискуссии, то теперь компания, по слухам, стремится сделать корпус визуально более монолитным. Цвет стекла планируют максимально приблизить к цвету алюминия — так задняя часть будет иметь целостный вид, без ощутимого контраста материалов.

В то же время блок камер, по имеющейся информации, останется без изменений. То есть общая архитектура задней части не претерпит кардинальных переработок, а акцент сделают именно на восприятии материалов и цвета.

Еще один заметный шаг ожидается на передней панели. Диагонали дисплеев якобы останутся такими же, но вырез под фронтальные датчики должны уменьшить. Вместо перехода к круглому отверстию планируют сократить площадь Dynamic Island примерно на треть — часть компонентов Face ID могут перенести под дисплей. Сама система распознавания лица при этом должна сохраниться, а пользователи получат больше "чистого" пространства на экране и менее заметный вырез.

Отдельно обсуждают и палитру цветов. После экспериментов с более яркими оттенками в предыдущем поколении для новинки якобы тестируют новые варианты, среди которых коричневый, фиолетовый и бордовый. В то же время не все они обязательно дойдут до серийной продажи, а классический черный, вероятно, останется в линейке.

Напомним, Apple представила iOS 26.3 — обновление, сосредоточенное прежде всего на повышении стабильности и устранении ошибок, а не на масштабных нововведениях. В то же время в релизе появились несколько новых функций, которые заслуживают внимания пользователей.

Также мы писали, что новый MacBook с процессором A-серии может стать самым демократичным по цене ноутбуком Apple за последние годы. Внутри компании, по слухам, рассчитывают на значительный спрос и планируют поставить до 8 миллионов таких устройств.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
