Apple обновит дизайн iPhone 18 Pro — чем будет отличаться от iPhone 17 Pro

Чем iPhone 18 Pro будет отличаться от iPhone 17 Pro
Осенью Apple должна представить iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, и утечки намекают на заметные изменения во внешнем виде. Это не будет полный редизайн, но несколько точечных правок могут существенно изменить ощущения от модели.
Об этом пишет iTechua.
Какие ключевые отличия получит iPhone 18 Pro
Одно из ключевых изменений касается задней панели. Если раньше сочетание стекла и алюминиевой рамки с разными оттенками выглядело необычно и вызывало дискуссии, то теперь компания, по слухам, стремится сделать корпус визуально более монолитным. Цвет стекла планируют максимально приблизить к цвету алюминия — так задняя часть будет иметь целостный вид, без ощутимого контраста материалов.
В то же время блок камер, по имеющейся информации, останется без изменений. То есть общая архитектура задней части не претерпит кардинальных переработок, а акцент сделают именно на восприятии материалов и цвета.
Еще один заметный шаг ожидается на передней панели. Диагонали дисплеев якобы останутся такими же, но вырез под фронтальные датчики должны уменьшить. Вместо перехода к круглому отверстию планируют сократить площадь Dynamic Island примерно на треть — часть компонентов Face ID могут перенести под дисплей. Сама система распознавания лица при этом должна сохраниться, а пользователи получат больше "чистого" пространства на экране и менее заметный вырез.
Отдельно обсуждают и палитру цветов. После экспериментов с более яркими оттенками в предыдущем поколении для новинки якобы тестируют новые варианты, среди которых коричневый, фиолетовый и бордовый. В то же время не все они обязательно дойдут до серийной продажи, а классический черный, вероятно, останется в линейке.
Напомним, Apple представила iOS 26.3 — обновление, сосредоточенное прежде всего на повышении стабильности и устранении ошибок, а не на масштабных нововведениях. В то же время в релизе появились несколько новых функций, которые заслуживают внимания пользователей.
Также мы писали, что новый MacBook с процессором A-серии может стать самым демократичным по цене ноутбуком Apple за последние годы. Внутри компании, по слухам, рассчитывают на значительный спрос и планируют поставить до 8 миллионов таких устройств.
Читайте Новини.LIVE!