Главная Технологии Apple может сделать самый выносливый iPhone в истории — детали

Apple может сделать самый выносливый iPhone в истории — детали

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:41
iPhone 18 Pro Max может перейти предел 40 часов автономности — что известно
Предварительный внешний вид iPhone 18 Pro. Фото: кадр из видео/YouTube

По слухам, Apple оснастит iPhone 18 Pro Max аккумулятором большей емкости, чтобы сохранить одну из лучших автономностей в линейке. Источник утечки связывает это с данными цепи поставок и ожидаемым скачком энергоэффективности нового чипа.

Об этом пишет MacRumors.

Читайте также:

Какую емкость аккумулятора может получить iPhone 18 Pro Max

Инсайдер из Weibo под ником Digital Chat Station сообщил, что iPhone 18 Pro Max якобы получит батарею на 5 100-5 200 мАч. В паре с A20 Pro, который ожидают на 2-нм техпроцессе TSMC, это может дать ощутимый прирост автономности.

Также в утечке говорится, что смартфон может стать толще предшественника — именно для размещения большего аккумулятора.

Для сравнения: iPhone 17 Pro Max уже имеет самую большую батарею среди iPhone — 5 088 мАч. Apple заявляет для него до 39 часов работы от одного заряда. По итогам одного из недавних тестов, iPhone 17 Pro Max стал самым выносливым смартфоном среди протестированных. На этом фоне ожидается, что сочетание большей батареи и более эффективного чипа позволит iPhone 18 Pro Max уверенно перейти отметку 40+ часов.

Отдельно упоминается и первый складной iPhone, который, по слухам, могут представить вместе с iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Для него прогнозируют "класс-лидную" автономность, а батарея якобы может превысить 5 500 мАч, что сделало бы ее самой большой не только среди iPhone, но и среди конкурентных складных моделей.

Что касается других нововведений в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, в слухах фигурируют: меньший Dynamic Island, модем C2, упрощенный Camera Control, фронтальная камера на 24 Мп, а также обновленная основная камера с переменной апертурой.

Напомним, новый MacBook с процессором A-серии может стать самым демократичным по цене ноутбуком Apple за последние годы. Внутри компании, по слухам, рассчитывают на высокий спрос и планируют поставить до 8 млн таких устройств.

Также мы писали, что в сети появились первые снимки складного смартфона, который инсайдер называет iPhone Fold. На фото устройство показано в руках пользователя — как в сложенном, так и в разложенном виде.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
