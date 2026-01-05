Первые фото iPhone Fold появились в сети — что показывают снимки

Концепт складного iPhone в руках. Фото: Weibo

В сети появились первые фото складного смартфона, который инсайдер Ice Universe называет iPhone Fold. На снимках устройство показано в руках пользователя — в сложенном и разложенном виде, но пока непонятно, это полноценный прототип или только макет будущей модели.

Об этом говорится в заметке на Weibo.

Каким может быть iPhone Fold и что видно на фото

В разложенном состоянии смартфон по форм-фактору напоминает iPad. По предварительным данным, Apple якобы смогла убрать одну из главных проблем складных дисплеев — заметную складку на экране.

Складной iPhone Fold в руках. Фото: Weibo

Толщину устройства в сложенном виде оценивают примерно в 9 мм — почти на уровне iPhone 17 Pro Max с его 8,75 мм. В разложенном состоянии корпус должен быть значительно тоньше — ориентировочно около 4,5 мм.

Ожидается, что внутренний дисплей получит диагональ 7,8 дюйма, а внешний — 5,5 дюйма. Смартфону также приписывают четыре камеры: две фронтальные (отдельно для внешнего и внутреннего экранов) и основной модуль с двумя сенсорами. Ориентировочная цена iPhone Fold может составить 2-2,5 тыс. долларов.

Ice Universe известен рядом точных прогнозов в сфере смартфонов: в частности, он одним из первых говорил об экранах-"водопадах", появлении челки в iPhone X, изменениях в дизайне iPhone 14 и использовании 200-мегапиксельного сенсора Samsung. Инсайдер получает данные от источников в подразделениях исследований и разработок южнокорейского технологического гиганта.

Напомним, Apple рассматривает вариант возвращения Touch ID в складном iPhone, разместив сканер отпечатков в боковой кнопке питания. По словам известного инсайдера, идея с ультразвуковым датчиком под дисплеем на данный момент считается маловероятной.

Также мы писали, что компании удалось удешевить один из ключевых компонентов складного iPhone. Это дает Apple шанс установить более низкую стартовую цену, чем прогнозировали аналитики ранее.