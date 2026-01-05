Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Складаний iPhone Fold вперше показали на реальних фото

Складаний iPhone Fold вперше показали на реальних фото

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 10:34
Перші фото iPhone Fold з'явилися в мережі — що показують знімки
Концепт складаного iPhone в руках. Фото: Weibo

У мережі з'явилися перші фото складаного смартфона, який інсайдер Ice Universe називає iPhone Fold. На знімках пристрій показано в руках користувача — у складеному та розкладеному вигляді, але поки незрозуміло, чи це повноцінний прототип, чи лише макет майбутньої моделі.

Про це йдеться у дописі на Weibo.

Реклама
Читайте також:

Яким може бути iPhone Fold і що видно на фото

У розкладеному стані смартфон за формфактором нагадує iPad. За попередніми даними, Apple нібито змогла прибрати одну з головних проблем складаних дисплеїв — помітну складку на екрані.

Реклама
  • Складаний iPhone Fold в руках
    Складаний iPhone Fold в руках. Фото: Weibo
  • Складаний iPhone Fold в руках
    Складаний iPhone Fold в руках. Фото: Weibo
1 / 2
  • Складаний iPhone Fold в руках
  • Складаний iPhone Fold в руках

Товщину пристрою у складеному вигляді оцінюють приблизно у 9 мм — майже на рівні iPhone 17 Pro Max із його 8,75 мм. У розкладеному стані корпус має бути значно тоншим — орієнтовно близько 4,5 мм.

Очікується, що внутрішній дисплей отримає діагональ 7,8 дюйма, а зовнішній — 5,5 дюйма. Смартфону також приписують чотири камери: дві фронтальні (окремо для зовнішнього та внутрішнього екранів) і основний модуль із двома сенсорами. Орієнтовна ціна iPhone Fold може скласти 2-2,5 тис. доларів.

Реклама

Ice Universe відомий низкою точних прогнозів у сфері смартфонів: зокрема, він одним із перших говорив про екрани-"водоспади", появу чубчика в iPhone X, зміни в дизайні iPhone 14 та використання 200-мегапіксельного сенсора Samsung. Інсайдер отримує дані від джерел у підрозділах досліджень і розробок південнокорейського технологічного гіганта.

Нагадаємо, Apple розглядає варіант повернення Touch ID у складаному iPhone, розмістивши сканер відбитків у бічній кнопці живлення. За словами відомого інсайдера, ідея з ультразвуковим датчиком під дисплеєм наразі вважається малоймовірною.

Реклама

Також ми писали, що компанії вдалося здешевити один із ключових компонентів складаного iPhone. Це дає Apple шанс встановити нижчу стартову ціну, ніж прогнозували аналітики раніше.

Apple фото гаджети смартфон витік iPhone Fold
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації