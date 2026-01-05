Перші фото iPhone Fold з'явилися в мережі — що показують знімки

Концепт складаного iPhone в руках. Фото: Weibo

У мережі з'явилися перші фото складаного смартфона, який інсайдер Ice Universe називає iPhone Fold. На знімках пристрій показано в руках користувача — у складеному та розкладеному вигляді, але поки незрозуміло, чи це повноцінний прототип, чи лише макет майбутньої моделі.

Про це йдеться у дописі на Weibo.

Яким може бути iPhone Fold і що видно на фото

У розкладеному стані смартфон за формфактором нагадує iPad. За попередніми даними, Apple нібито змогла прибрати одну з головних проблем складаних дисплеїв — помітну складку на екрані.

Складаний iPhone Fold в руках. Фото: Weibo

Товщину пристрою у складеному вигляді оцінюють приблизно у 9 мм — майже на рівні iPhone 17 Pro Max із його 8,75 мм. У розкладеному стані корпус має бути значно тоншим — орієнтовно близько 4,5 мм.

Очікується, що внутрішній дисплей отримає діагональ 7,8 дюйма, а зовнішній — 5,5 дюйма. Смартфону також приписують чотири камери: дві фронтальні (окремо для зовнішнього та внутрішнього екранів) і основний модуль із двома сенсорами. Орієнтовна ціна iPhone Fold може скласти 2-2,5 тис. доларів.

Ice Universe відомий низкою точних прогнозів у сфері смартфонів: зокрема, він одним із перших говорив про екрани-"водоспади", появу чубчика в iPhone X, зміни в дизайні iPhone 14 та використання 200-мегапіксельного сенсора Samsung. Інсайдер отримує дані від джерел у підрозділах досліджень і розробок південнокорейського технологічного гіганта.

Нагадаємо, Apple розглядає варіант повернення Touch ID у складаному iPhone, розмістивши сканер відбитків у бічній кнопці живлення. За словами відомого інсайдера, ідея з ультразвуковим датчиком під дисплеєм наразі вважається малоймовірною.

Також ми писали, що компанії вдалося здешевити один із ключових компонентів складаного iPhone. Це дає Apple шанс встановити нижчу стартову ціну, ніж прогнозували аналітики раніше.