Apple выпустила обновление iOS для iPhone старше 10 лет — какие модели получили

Apple неожиданно выпустила обновление для старых iPhone и iPad
Apple выпустила внеплановые обновления сразу для нескольких поколений iPhone и iPad — включая модели, которым уже более десяти лет. Апдейты не добавляют новых функций, но закрывают уязвимости и содержат мелкие системные исправления.
Об этом говорится на сайте поддержки Apple.
Какие версии iOS и iPadOS стали доступны
Параллельно с выходом iOS 26.2.1 для актуальных смартфонов Apple подготовила четыре отдельных обновления для устройств, работающих на более старых ветках системы: iOS/iPadOS 12.5.8, 15.8.6, 16.7.13 и 18.7.4.
Обновление iOS/iPadOS 12.5.8 доступно для:
- iPhone 5s;
- iPhone 6 / iPhone 6 Plus;
- iPad Air;
- iPad mini 2 / iPad mini 3;
- iPod touch (6-го поколения).
Обновиться до iOS/iPadOS 15.8.6 могут владельцы:
- iPhone 6s;
- iPhone 7;
- iPhone SE (1-го поколения);
- iPad Air 2, iPad mini (4-го поколения);
- iPod touch (7-го поколения).
Апдейт iOS/iPadOS 16.7.13 получили:
- iPhone 8 / iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPad 5;
- iPad Pro 9,7";
- iPad Pro 12,9".
Обновление iOS/iPadOS 18.7.4 доступно для:
- iPhone XS / iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPad Pro 13";
- iPad Pro 12,9" (3-го поколения и новее);
- iPad Pro 11" (1-го поколения и новее);
- iPad Air (3-го поколения и новее);
- iPad (7-го поколения и новее);
- iPad mini (5-го поколения и новее).
Что дают эти обновления
Новых возможностей в пакете обновлений нет — основной акцент сделан на повышении безопасности и точечных доработках системы. Для iPhone 5s отдельно важным является продление срока действия сертификата, который нужен для корректной работы iMessage и FaceTime, а также для процедуры активации устройства.
Предыдущий раз обновление для iPhone 5s и iPhone 6 выходило в январе 2023 года — тогда оно также содержало критические исправления безопасности.
