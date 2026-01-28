Apple выпустила обновление iOS для iPhone старше 10 лет — какие модели получили

В руках смартфон Apple iPhone 5s. Фото: Unsplash

Apple выпустила внеплановые обновления сразу для нескольких поколений iPhone и iPad — включая модели, которым уже более десяти лет. Апдейты не добавляют новых функций, но закрывают уязвимости и содержат мелкие системные исправления.

Об этом говорится на сайте поддержки Apple.

Какие версии iOS и iPadOS стали доступны

Параллельно с выходом iOS 26.2.1 для актуальных смартфонов Apple подготовила четыре отдельных обновления для устройств, работающих на более старых ветках системы: iOS/iPadOS 12.5.8, 15.8.6, 16.7.13 и 18.7.4.

Обновление iOS/iPadOS 12.5.8 доступно для:

iPhone 5s;

iPhone 6 / iPhone 6 Plus;

iPad Air;

iPad mini 2 / iPad mini 3;

iPod touch (6-го поколения).

Обновиться до iOS/iPadOS 15.8.6 могут владельцы:

iPhone 6s;

iPhone 7;

iPhone SE (1-го поколения);

iPad Air 2, iPad mini (4-го поколения);

iPod touch (7-го поколения).

Апдейт iOS/iPadOS 16.7.13 получили:

iPhone 8 / iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPad 5;

iPad Pro 9,7";

iPad Pro 12,9".

Обновление iOS/iPadOS 18.7.4 доступно для:

iPhone XS / iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPad Pro 13";

iPad Pro 12,9" (3-го поколения и новее);

iPad Pro 11" (1-го поколения и новее);

iPad Air (3-го поколения и новее);

iPad (7-го поколения и новее);

iPad mini (5-го поколения и новее).

Что дают эти обновления

Новых возможностей в пакете обновлений нет — основной акцент сделан на повышении безопасности и точечных доработках системы. Для iPhone 5s отдельно важным является продление срока действия сертификата, который нужен для корректной работы iMessage и FaceTime, а также для процедуры активации устройства.

Предыдущий раз обновление для iPhone 5s и iPhone 6 выходило в январе 2023 года — тогда оно также содержало критические исправления безопасности.

