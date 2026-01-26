Видео
Главная Технологии Правило 95% — как Apple советует заряжать батарею iPhone

Правило 95% — как Apple советует заряжать батарею iPhone

Дата публикации 26 января 2026 14:24
Почему не стоит заряжать iPhone до 100% — совет Apple
В руках смартфон Apple iPhone, который заряжается. Фото: кадр из видео/YouTube

Постоянная зарядка iPhone до 100% может ускорять износ литий-ионной батареи уже через 1-2 года активного пользования. Apple советует останавливать заряд примерно на 95% — это помогает уменьшить нагрузку на аккумулятор без ощутимой потери автономности.

Об этом пишет SupercarBlondie.

Читайте также:

Почему 100% — не лучшая привычка для батареи

В Apple объясняют: когда смартфон регулярно доводят до полного заряда, внутри аккумулятора растет химическое и механическое напряжение. В результате батарея быстрее теряет емкость, а ее ресурс сокращается.

Именно поэтому компания рекомендует "правило 95%" — не держать устройство на пике заряда каждый раз, когда это не нужно.

Идея проста: вместо зарядки до 100% останавливаться примерно на 95%. Такой подход должен уменьшить износ аккумулятора и продлить его долговечность, при этом разница во времени работы от батареи обычно не является критической.

Отдельно Apple подчеркивает важность зарядных устройств: стоит пользоваться официальными или сертифицированными адаптерами и кабелями. Дешевые несертифицированные аксессуары могут не соответствовать стандартам безопасности — вплоть до риска перегрева, повреждения устройства или возгорания.

В iOS также есть функция "Оптимизированной зарядки батареи", которая автоматически замедляет зарядку, когда уровень батареи становится высоким. Система анализирует привычки пользователя и может доводить заряд до 100% ближе к моменту, когда смартфон обычно начинают активно использовать.

Напомним, поддержка быстрой зарядки через USB-C еще не означает, что смартфон всегда будет получать максимальную мощность. Реальная скорость часто зависит от кабеля, адаптера и условий, в которых происходит зарядка.

Также мы писали, что в 2026 году USB-C стал универсальным разъемом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но сам стандарт не гарантирует высокой скорости. Один кабель способен передавать 60-100 Вт, тогда как другой ограничивается базовым питанием и заметно замедляет заряд.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
