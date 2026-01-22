USB-C не спасает — три причины, почему смартфон заряжается медленно

Зарядное устройство на смартфонах. Фото: кадр из видео/YouTube

Даже если смартфон поддерживает быструю зарядку через USB-C, это не гарантирует максимальной мощности каждый раз. Скорость часто упирается в аксессуары и условия, в которых заряжается устройство.

О том, что может блокировать быструю зарядку, пишет MakeUseOf.

Реклама

Читайте также:

Неподходящий адаптер питания

Одна из самых распространенных причин медленной зарядки — блок питания, который не способен выдать нужную мощность. Недорогие или старые адаптеры могут заряжать телефон, но значительно медленнее, чем это позволяет сам гаджет.

Часто смартфоны продаются без адаптера — в комплекте остается только кабель. Если модель поддерживает, например, 45 Вт, без соответствующего блока использовать это преимущество не получится. Адаптер с большей мощностью — не проблема: устройство просто возьмет столько, сколько может. Зато более слабый блок сразу ограничит скорость зарядки.

Неправильный кабель

Даже хороший адаптер не поможет, если кабель не поддерживает нужные стандарты. Для быстрой зарядки стоит выбирать кабели с поддержкой USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge.

Значение имеют и параметры тока: для устройств до 60 Вт обычно хватает кабеля на 3 А, а для более мощных (в частности некоторых ноутбуков до 100 Вт) нужен вариант на 5 А. На практике влияют и качество, и толщина, и длина — слишком длинные или тонкие кабели могут хуже передавать энергию.

Зарядка в неудачных условиях

Скорость зарядки снижается не только из-за аксессуаров — иногда причина в перегреве. Если заряжать телефон под прямым солнцем, в жарком помещении или оставлять его в толстом чехле, устройство может уменьшить мощность зарядки, чтобы не перегреть батарею.

Лучше всего ставить смартфон на зарядку в прохладном затененном месте, при необходимости снять плотный чехол и уменьшить нагрузку — например, закрыть лишние фоновые приложения. Это помогает избежать перегрева и получить максимально возможную скорость.

Напомним, в 2026 году USB-C закрепился как универсальный разъем для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но его наличие само по себе не означает быструю зарядку. Один кабель без проблем передает 60-100 Вт, тогда как другой ограничивается минимальной мощностью и заметно затягивает процесс пополнения батареи.

Также мы писали, что после нескольких часов зарядки адаптер может быть слегка теплым — это нормальная рабочая ситуация. Однако если блок питания становится откровенно горячим, медлить не стоит: это сигнал, который может угрожать как технике, так и безопасности пользователя.