Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Зарядное устройство смартфона стало горячим — что нужно делать

Зарядное устройство смартфона стало горячим — что нужно делать

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 11:41
Зарядное устройство нагревается — когда тепло может стать угрозой
Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash

После нескольких часов зарядки блок питания может быть теплым — это обычно норма. Но если он становится по-настоящему горячим, стоит действовать сразу, чтобы избежать рисков для техники и безопасности.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама
Читайте также:

Когда тепло — это нормально, а когда уже опасно

При передаче электроэнергии часть энергии неизбежно переходит в тепло, поэтому легкий нагрев зарядного устройства не должен пугать. Особенно это заметно с быстрой зарядкой: чем выше ток, тем активнее греются и смартфон, и сам адаптер. Если вы пользуетесь сертифицированным блоком и исправным кабелем, небольшое тепло обычно не является проблемой. В то же время не стоит оставлять телефон подключенным надолго после достижения 100%, чтобы лишняя энергия не превращалась в чрезмерный жар.

Опасно, когда адаптер настолько горячий, что к нему трудно прикасаться. В таком случае следует сразу отсоединить зарядку от сети, вытащить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика, дыма или других признаков повреждения. Сильный перегрев может указывать на неисправность самого блока, проблемы с электросетью или сбой в работе смартфона. Если медлить, компоненты могут начать плавиться, а в случае возгорания пластик будет выделять токсичные испарения.

Почему зарядный блок может перегреваться

Чаще всего причина — в самом адаптере. Дешевые безымянные зарядные устройства могут экономить на защитных схемах и управлении током, быстрее изнашиваются и хуже работают с согласованием напряжения. Дополнительный риск создают некачественные или поврежденные кабели: из-за повышенного сопротивления блок получает большую нагрузку и нагревается сильнее. Также перегрев ускоряют внешние условия — прямое солнце или плохая вентиляция, когда телефон и зарядка "разогревают" друг друга до критического уровня.

Если заметили перегрев, прекратите пользование адаптером, осмотрите кабель на повреждения, проверьте розетку и в дальнейшем отдавайте предпочтение сертифицированным зарядным аксессуарам от известных производителей.

Напомним, в 2026 году USB-C окончательно стал стандартом для большинства гаджетов, однако сам разъем еще не означает быструю зарядку. Все решает кабель: один без проблем передает 60-100 Вт, тогда как другой ограничивается минимальным питанием и заметно затягивает процесс зарядки.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi обычно поддерживают сверхбыструю зарядку, но система часто искусственно сдерживает ее для уменьшения нагрева и износа батареи. В то же время в HyperOS предусмотрен скрытый режим, который позволяет временно включить максимальную скорость, когда каждая минута имеет значение.

телефоны смартфон безопасность зарядка зарядное устройство перегрев
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации