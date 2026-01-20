Зарядное устройство нагревается — когда тепло может стать угрозой

Зарядное устройство в розетке. Фото: Unsplash

После нескольких часов зарядки блок питания может быть теплым — это обычно норма. Но если он становится по-настоящему горячим, стоит действовать сразу, чтобы избежать рисков для техники и безопасности.

Когда тепло — это нормально, а когда уже опасно

При передаче электроэнергии часть энергии неизбежно переходит в тепло, поэтому легкий нагрев зарядного устройства не должен пугать. Особенно это заметно с быстрой зарядкой: чем выше ток, тем активнее греются и смартфон, и сам адаптер. Если вы пользуетесь сертифицированным блоком и исправным кабелем, небольшое тепло обычно не является проблемой. В то же время не стоит оставлять телефон подключенным надолго после достижения 100%, чтобы лишняя энергия не превращалась в чрезмерный жар.

Опасно, когда адаптер настолько горячий, что к нему трудно прикасаться. В таком случае следует сразу отсоединить зарядку от сети, вытащить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика, дыма или других признаков повреждения. Сильный перегрев может указывать на неисправность самого блока, проблемы с электросетью или сбой в работе смартфона. Если медлить, компоненты могут начать плавиться, а в случае возгорания пластик будет выделять токсичные испарения.

Почему зарядный блок может перегреваться

Чаще всего причина — в самом адаптере. Дешевые безымянные зарядные устройства могут экономить на защитных схемах и управлении током, быстрее изнашиваются и хуже работают с согласованием напряжения. Дополнительный риск создают некачественные или поврежденные кабели: из-за повышенного сопротивления блок получает большую нагрузку и нагревается сильнее. Также перегрев ускоряют внешние условия — прямое солнце или плохая вентиляция, когда телефон и зарядка "разогревают" друг друга до критического уровня.

Если заметили перегрев, прекратите пользование адаптером, осмотрите кабель на повреждения, проверьте розетку и в дальнейшем отдавайте предпочтение сертифицированным зарядным аксессуарам от известных производителей.

Напомним, в 2026 году USB-C окончательно стал стандартом для большинства гаджетов, однако сам разъем еще не означает быструю зарядку. Все решает кабель: один без проблем передает 60-100 Вт, тогда как другой ограничивается минимальным питанием и заметно затягивает процесс зарядки.

Также мы писали, что смартфоны Xiaomi обычно поддерживают сверхбыструю зарядку, но система часто искусственно сдерживает ее для уменьшения нагрева и износа батареи. В то же время в HyperOS предусмотрен скрытый режим, который позволяет временно включить максимальную скорость, когда каждая минута имеет значение.