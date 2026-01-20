Зарядний пристрій нагрівається — коли тепло може стати загрозою

Зарядний пристрій у розетці. Фото: Unsplash

Після кількох годин заряджання блок живлення може бути теплим — це зазвичай норма. Але якщо він стає по-справжньому гарячим, варто діяти одразу, щоб уникнути ризиків для техніки та безпеки.

Коли тепло — це нормально, а коли вже небезпечно

Під час передавання електроенергії частина енергії неминуче переходить у тепло, тому легке нагрівання зарядного пристрою не має лякати. Особливо це помітно зі швидкою зарядкою: чим вищий струм, тим активніше гріються і смартфон, і сам адаптер. Якщо ви користуєтеся сертифікованим блоком і справним кабелем, невелике тепло зазвичай не є проблемою. Водночас не варто залишати телефон під'єднаним надовго після досягнення 100%, щоб зайва енергія не перетворювалася на надмірний жар.

Небезпечно, коли адаптер настільки гарячий, що до нього важко торкатися. У такому разі слід одразу від'єднати зарядку від мережі, витягнути кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику, диму або інших ознак пошкодження. Сильний перегрів може вказувати на несправність самого блока, проблеми з електромережею або збій у роботі смартфона. Якщо зволікати, компоненти можуть почати плавитися, а в разі загоряння пластик виділятиме токсичні випари.

Чому зарядний блок може перегріватися

Найчастіше причина — у самому адаптері. Дешеві безіменні зарядні пристрої можуть економити на захисних схемах і керуванні струмом, швидше зношуються та гірше працюють з узгодженням напруги. Додатковий ризик створюють неякісні або пошкоджені кабелі: через підвищений опір блок отримує більше навантаження і нагрівається сильніше. Також перегрів пришвидшують зовнішні умови — пряме сонце або погана вентиляція, коли телефон і зарядка "розігрівають" одне одного до критичного рівня.

Якщо помітили перегрів, припиніть користування адаптером, огляньте кабель на пошкодження, перевірте розетку та надалі віддавайте перевагу сертифікованим зарядним аксесуарам від відомих виробників.

Нагадаємо, у 2026 році USB-C остаточно став стандартом для більшості гаджетів, однак сам роз'єм ще не означає швидке заряджання. Все вирішує кабель: один без проблем передає 60-100 Вт, тоді як інший обмежується мінімальним живленням і помітно затягує процес зарядки.

Також ми писали, що смартфони Xiaomi зазвичай підтримують надшвидке заряджання, але система часто штучно стримує його для зменшення нагріву й зносу батареї. Водночас у HyperOS передбачений прихований режим, який дозволяє тимчасово увімкнути максимальну швидкість, коли кожна хвилина має значення.