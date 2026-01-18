Правило "20-80" більше не працює — як правильно заряджати смартфон у 2026 році

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Багаторічна порада тримати заряд у межах 20-80% стрімко втрачає сенс для сучасних смартфонів. Нові контролери живлення, надшвидкі зарядки та фонові навантаження від важких застосунків змінили головні причини зносу акумулятора — разом із підходом до щоденної зарядки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому правило "20-80" майже втратило актуальність.

Як насправді заряджаються смартфони у 2026 році

Колись найбільшим ризиком для батареї вважалися повні цикли розряду й заряду, а "шкідливими" називали саме останні відсотки близько 100%. Логіка правила "20-80%" була простою: на фініші заряд набирається довше, напруга зростає, і це створює додатковий стрес для хімії акумулятора.

Тепер цей процес значною мірою "зашитий" в алгоритми самих пристроїв. Сучасні контролери точніше керують подачею струму, використовують внутрішні буфери безпеки та вміють зменшувати навантаження на батарею в критичних зонах. Однак повністю прибрати головний чинник деградації вони не можуть — це тепло.

Саме перегрів під час заряджання або активного користування швидше за все скорочує ресурс. Коли температура підіймається вище 40-45 °C, прискорюються реакції, що руйнують захисний шар на аноді та "з'їдають" частину іонів літію. У підсумку місткість падає незворотно.

Чи вбиває батарею швидка зарядка

Поява адаптерів на 120 Вт і більше логічно викликає страх швидшого зносу, але виробники намагаються компенсувати ризики інженерними рішеннями. У цій гонитві з'явилися заяви, які ще недавно звучали фантастично: Xiaomi для своєї 120-ватної технології говорить про збереження 80% місткості після 800 циклів, а Oppo — про 1600 циклів завдяки комплексу Battery Health Engine.

Серед практичних підходів — двосекційні батареї, які заряджаються паралельно меншими струмами, а також винесення найгарячіших елементів контролера з корпуса смартфона в адаптер живлення. Це зменшує ризики, але фізика залишається фізикою: швидке заряджання майже завжди означає вищі температури, ніж повільне.

У сучасних реаліях фундаментальна порада зводиться до одного: уникайте перегріву. Не варто запускати важкі 3D-ігри під час швидкого заряджання, годинами дивитися відео у високій якості в цей самий момент або залишати смартфон під прямим сонцем. Кожен епізод перегріву забирає частину ресурсу.

