Головна Технології Як увімкнути максимальну швидкість заряджання на смартфоні Xiaomi

Як увімкнути максимальну швидкість заряджання на смартфоні Xiaomi

Дата публікації: 14 січня 2026 14:24
Максимальна швидкість заряджання на смартфоні Xiaomi — як увімкнути функцію
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Смартфони Xiaomi часто підтримують дуже швидке заряджання, але за замовчуванням система може програмно обмежувати її, щоб зменшити нагрів і продовжити ресурс акумулятора. Втім, у HyperOS є прихований режим, який дозволяє підняти швидкість заряджання до максимальної, якщо час критично обмежений.

Про це пише сама Xiaomi.

Читайте також:

Як увімкнути максимальну швидкість зарядки на Xiaomi без root і прошивки

У Xiaomi пояснюють таку поведінку просто: що вища потужність заряджання, то сильніше нагрівається батарея, а тепло напряму впливає на її довговічність. Саме тому опцію пришвидшення винесли з основних налаштувань і сховали глибше в системі.

Щоб активувати режим максимальної потужності, не потрібно отримувати root-права або змінювати прошивку — достатньо застосунку, який відкриває доступ до прихованих опцій HyperOS. Для цього використовують HyperOS Downloader (він, окрім сповіщень про оновлення, має розділ "Приховані налаштування") і, за потреби, MemeOS Enhancer, який теж дає доступ до розширених налаштувань телефона.

Сама активація має такий вигляд:

  • після встановлення HyperOS Downloader потрібно відкрити застосунок;
  • прокрутити головний екран униз і зайти в "Приховані налаштування";
  • в меню варто знайти пункт Boost Charging Speed;
  • відкрити його й увімкнути перемикач "Збільшити швидкість заряджання".

Після цього смартфон починає заряджатися на максимально можливій потужності, яку підтримують контролер живлення та комплектний адаптер (наприклад, 67 Вт або 120 Вт) — система перестає штучно занижувати струм.

Водночас варто пам'ятати про наслідки: швидше заряджання означає вищу температуру всередині корпусу, а надмірне тепло прискорює деградацію літій-іонних і літій-полімерних акумуляторів. Тому такий режим доцільно вмикати лише тоді, коли потрібно терміново підзарядити смартфон перед виходом.

Нагадаємо, обираючи смартфон, користувачі часто орієнтуються на цифру місткості акумулятора, вважаючи її головною гарантією автономності. Та у 2026 році практика показує інше: реальний час роботи залежить від оптимізації системи, екрана й процесора, а не кількості мАг.

Також ми писали, що попри розвиток батарей і "розумних" алгоритмів енергоощадження, багато хто все одно намагається заощадити заряд за будь-яку ціну. Саме тому поширюються міфи про нібито ефективні методи економії, зокрема звичка постійно закривати застосунки в меню нещодавніх.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
