Главная Технологии Как включить максимальную скорость зарядки на смартфоне Xiaomi

Как включить максимальную скорость зарядки на смартфоне Xiaomi

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 14:24
Максимальная скорость зарядки на смартфоне Xiaomi — как включить функцию
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфоны Xiaomi часто поддерживают очень быструю зарядку, но по умолчанию система может программно ограничивать ее, чтобы уменьшить нагрев и продлить ресурс аккумулятора. Впрочем, в HyperOS есть скрытый режим, который позволяет поднять скорость зарядки до максимальной, если время критически ограничено.

Об этом пишет сама Xiaomi.

Читайте также:

Как включить максимальную скорость зарядки на Xiaomi без root и прошивки

В Xiaomi объясняют такое поведение просто: чем выше мощность зарядки, тем сильнее нагревается батарея, а тепло напрямую влияет на ее долговечность. Именно поэтому опцию ускорения вынесли из основных настроек и спрятали глубже в системе.

Чтобы активировать режим максимальной мощности, не нужно получать root-права или менять прошивку — достаточно приложения, которое открывает доступ к скрытым опциям HyperOS. Для этого используют HyperOS Downloader (оно, кроме уведомлений об обновлениях, имеет раздел "Скрытые настройки") и, при необходимости, MemeOS Enhancer, который тоже дает доступ к расширенным настройкам телефона.

Сама активация выглядит следующим образом:

  • после установки HyperOS Downloader нужно открыть приложение;
  • прокрутить главный экран вниз и зайти в "Скрытые настройки";
  • в меню следует найти пункт Boost Charging Speed;
  • открыть его и включить переключатель "Увеличить скорость зарядки".

После этого смартфон начинает заряжаться на максимально возможной мощности, которую поддерживают контроллер питания и комплектный адаптер (например, 67 Вт или 120 Вт) — система перестает искусственно занижать ток.

В то же время стоит помнить о последствиях: более быстрая зарядка означает более высокую температуру внутри корпуса, а чрезмерное тепло ускоряет деградацию литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Поэтому такой режим целесообразно включать только тогда, когда нужно срочно подзарядить смартфон перед выходом.

Напомним, выбирая смартфон, пользователи часто ориентируются на цифру емкости аккумулятора, считая ее главной гарантией автономности. Но в 2026 году практика показывает другое: реальное время работы зависит от оптимизации системы, экрана и процессора, а не количества мАч.

Также мы писали, что несмотря на развитие батарей и "умных" алгоритмов энергосбережения, многие все равно пытаются сэкономить заряд любой ценой. Именно поэтому распространяются мифы о якобы эффективных методах экономии, в частности привычка постоянно закрывать приложения в меню недавних.

Xiaomi смартфон зарядка зарядное устройство функции HyperOS
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
