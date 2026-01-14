Максимальная скорость зарядки на смартфоне Xiaomi — как включить функцию

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфоны Xiaomi часто поддерживают очень быструю зарядку, но по умолчанию система может программно ограничивать ее, чтобы уменьшить нагрев и продлить ресурс аккумулятора. Впрочем, в HyperOS есть скрытый режим, который позволяет поднять скорость зарядки до максимальной, если время критически ограничено.

Об этом пишет сама Xiaomi.

Как включить максимальную скорость зарядки на Xiaomi без root и прошивки

В Xiaomi объясняют такое поведение просто: чем выше мощность зарядки, тем сильнее нагревается батарея, а тепло напрямую влияет на ее долговечность. Именно поэтому опцию ускорения вынесли из основных настроек и спрятали глубже в системе.

Чтобы активировать режим максимальной мощности, не нужно получать root-права или менять прошивку — достаточно приложения, которое открывает доступ к скрытым опциям HyperOS. Для этого используют HyperOS Downloader (оно, кроме уведомлений об обновлениях, имеет раздел "Скрытые настройки") и, при необходимости, MemeOS Enhancer, который тоже дает доступ к расширенным настройкам телефона.

Сама активация выглядит следующим образом:

после установки HyperOS Downloader нужно открыть приложение;

прокрутить главный экран вниз и зайти в "Скрытые настройки";

в меню следует найти пункт Boost Charging Speed;

открыть его и включить переключатель "Увеличить скорость зарядки".

После этого смартфон начинает заряжаться на максимально возможной мощности, которую поддерживают контроллер питания и комплектный адаптер (например, 67 Вт или 120 Вт) — система перестает искусственно занижать ток.

В то же время стоит помнить о последствиях: более быстрая зарядка означает более высокую температуру внутри корпуса, а чрезмерное тепло ускоряет деградацию литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов. Поэтому такой режим целесообразно включать только тогда, когда нужно срочно подзарядить смартфон перед выходом.

