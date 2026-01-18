Видео
Почему правило "20-80" зарядки смартфона больше не актуально

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 06:32
Правило "20-80" больше не работает — как правильно заряжать смартфон в 2026 году
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Многолетний совет держать заряд в пределах 20-80% стремительно теряет смысл для современных смартфонов. Новые контроллеры питания, сверхбыстрые зарядки и фоновые нагрузки от тяжелых приложений изменили главные причины износа аккумулятора — вместе с подходом к ежедневной зарядке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему правило "20-80" почти потеряло актуальность.

Читайте также:

Как на самом деле заряжаются смартфоны в 2026 году

Когда-то наибольшим риском для батареи считались полные циклы разряда и заряда, а "вредными" называли именно последние проценты около 100%. Логика правила "20-80%" была простой: на финише заряд набирается дольше, напряжение растет, и это создает дополнительный стресс для химии аккумулятора.

Теперь этот процесс в значительной степени "зашит" в алгоритмы самих устройств. Современные контроллеры точнее управляют подачей тока, используют внутренние буферы безопасности и умеют уменьшать нагрузку на батарею в критических зонах. Однако полностью убрать главный фактор деградации они не могут — это тепло.

Именно перегрев во время зарядки или активного пользования быстрее всего сокращает ресурс. Когда температура поднимается выше 40-45 °C, ускоряются реакции, разрушающие защитный слой на аноде и "съедающие" часть ионов лития. В итоге емкость падает необратимо.

Убивает ли батарею быстрая зарядка

Появление адаптеров на 120 Вт и больше логично вызывает страх более быстрого износа, но производители пытаются компенсировать риски инженерными решениями. В этой погоне появились заявления, которые еще недавно звучали фантастически: Xiaomi для своей 120-ваттной технологии говорит о сохранении 80% емкости после 800 циклов, а Oppo — о 1600 циклов благодаря комплексу Battery Health Engine.

Среди практических подходов — двухсекционные батареи, которые заряжаются параллельно меньшими токами, а также вынесение самых горячих элементов контроллера из корпуса смартфона в адаптер питания. Это уменьшает риски, но физика остается физикой: быстрая зарядка почти всегда означает более высокие температуры, чем медленная.

В современных реалиях фундаментальный совет сводится к одному: избегайте перегрева. Не стоит запускать тяжелые 3D-игры во время быстрой зарядки, часами смотреть видео в высоком качестве в этот самый момент или оставлять смартфон под прямым солнцем. Каждый эпизод перегрева забирает часть ресурса.

Напомним, подпитка смартфона или других устройств от USB-порта ноутбука только кажется удобным решением. На самом деле такая зарядка обычно медленная, неэффективная и быстрее истощает батарею самого ноутбука, особенно когда он работает без розетки.

Также мы писали, что даже с увеличенными аккумуляторами и умными алгоритмами питания пользователи продолжают искать способы сэкономить заряд. Из-за этого легко приживаются мифы, в частности убеждение, что постоянное закрытие приложений в списке недавних существенно продлевает автономность.

телефоны технологии смартфон зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
