Як перевірити, чи підтримує USB-C кабель швидке заряджання смартфона

Кабель Type-C в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

У 2026 році USB-C став універсальним стандартом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам по собі цей роз'єм ще не гарантує швидкої зарядки. Один кабель може спокійно "витягувати" 60-100 Вт, а інший — обмежуватися базовим живленням і суттєво сповільнювати поповнення батареї.

Про те, як перевірити, чи підтримує ваш USB-C кабель швидку зарядку, пише BGR.

Реклама

Читайте також:

Чому не кожен USB-C кабель заряджає швидко

Перше, на що варто дивитися, — це тип кабелю та його підтримка сучасних стандартів живлення. Кабелі USB-C — USB-C зазвичай дають більше шансів на швидку зарядку, але й серед них трапляються моделі з обмеженнями. Найнадійніший орієнтир — сертифікація USB Implementers Forum (USB-IF) і зрозуміле маркування, яке показує, яку потужність здатен передавати кабель — наприклад, 60 Вт або більше. Саме такі кабелі найчастіше дозволяють розкрити швидку зарядку без "вузьких місць".

Інша ситуація з кабелями USB-A — USB-C. Багато з них не підтримують Power Delivery, а їхня реальна потужність може бути обмеженою — від дуже низьких значень до помірних, які не підходять для сучасних швидких протоколів. У результаті гаджет заряджатиметься, але значно повільніше, ніж міг би.

Окремо існують "фірмові" рішення для швидкої зарядки. Деякі виробники на кшталт Oppo чи OnePlus випускають спеціальні кабелі, які здатні передавати дуже високу потужність, але зазвичай вони працюють лише в парі з сумісними смартфонами та зарядними блоками тієї ж екосистеми. Універсальність у таких випадках часто поступається максимальній швидкості.

На що дивитися, щоб не втратити швидкість зарядки

Орієнтуйтеся на потреби конкретного пристрою. Якщо смартфон підтримує, умовно, 60 Вт, а ви підключаєте його кабелем, який розрахований лише на 36 Вт, зарядка буде стабільною — але швидкість знизиться, бо кабель стане обмеженням.

Щоб не помилитися з вибором, перевірте кілька речей. По-перше, чи вказана на кабелі або упаковці потужність — для більшості смартфонів доречні варіанти від 60 Вт, а для ноутбуків частіше потрібні 100 Вт і більше. По-друге, чи є USB-IF сертифікація та чітке маркування — це зменшує ризик купити кабель, який "на папері" швидкий, а на практиці не витримує заявлених характеристик. І по-третє, не варто покладатися лише на факт наявності USB-C: дешеві кабелі, особливо USB-A — USB-C, нерідко підтримують тільки базову зарядку.

Все зводиться до простого правила: швидкість заряджання залежить від найслабшої ланки — смартфона, адаптера або кабелю. Якщо потрібна максимальна швидкість, важливо, щоб усі три компоненти відповідали один одному за стандартами й потужністю — тоді зарядка буде і швидкою, і передбачуваною.

Нагадаємо, смартфони Xiaomi часто здатні заряджатися на дуже високих швидкостях, однак система за замовчуванням може штучно їх стримувати, щоб знизити нагрів і зберегти ресурс батареї. Водночас у HyperOS приховано режим, який дає змогу розблокувати максимальну потужність заряджання, коли час на підзарядку критично обмежений.

Також ми писали, що підключення смартфона чи інших гаджетів до USB-порту ноутбука має зручний вигляд, але зазвичай обертається повільним заряджанням і втратами енергії. До того ж такий спосіб помітно швидше виснажує батарею самого ноутбука, особливо під час роботи без розетки.