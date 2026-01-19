Как проверить, поддерживает ли USB-C кабель быструю зарядку смартфона

Кабель Type-C в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

В 2026 году USB-C стал универсальным стандартом для смартфонов, планшетов и ноутбуков, но сам по себе этот разъем еще не гарантирует быстрой зарядки. Один кабель может спокойно "вытягивать" 60-100 Вт, а другой — ограничиваться базовым питанием и существенно замедлять пополнение батареи.

О том, как проверить, поддерживает ли ваш USB-C кабель быструю зарядку, пишет BGR.

Почему не каждый USB-C кабель заряжает быстро

Первое, на что стоит смотреть, — это тип кабеля и его поддержка современных стандартов питания. Кабели USB-C — USB-C обычно дают больше шансов на быструю зарядку, но и среди них встречаются модели с ограничениями. Самый надежный ориентир — сертификация USB Implementers Forum (USB-IF) и понятная маркировка, которая показывает, какую мощность способен передавать кабель — например, 60 Вт или более. Именно такие кабели чаще всего позволяют раскрыть быструю зарядку без "узких мест".

Другая ситуация с кабелями USB-A — USB-C. Многие из них не поддерживают Power Delivery, а их реальная мощность может быть ограниченной — от очень низких значений до умеренных, которые не подходят для современных быстрых протоколов. В результате гаджет будет заряжаться, но значительно медленнее, чем мог бы.

Отдельно существуют "фирменные" решения для быстрой зарядки. Некоторые производители вроде Oppo или OnePlus выпускают специальные кабели, которые способны передавать очень высокую мощность, но обычно они работают только в паре с совместимыми смартфонами и зарядными блоками той же экосистемы. Универсальность в таких случаях часто уступает максимальной скорости.

На что смотреть, чтобы не потерять скорость зарядки

Ориентируйтесь на потребности конкретного устройства. Если смартфон поддерживает, условно, 60 Вт, а вы подключаете его кабелем, который рассчитан только на 36 Вт, зарядка будет стабильной — но скорость снизится, потому что кабель станет ограничением.

Чтобы не ошибиться с выбором, проверьте несколько вещей. Во-первых, указана ли на кабеле или упаковке мощность — для большинства смартфонов уместны варианты от 60 Вт, а для ноутбуков чаще нужны 100 Вт и более. Во-вторых, есть ли USB-IF сертификация и четкая маркировка — это уменьшает риск купить кабель, который "на бумаге" быстрый, а на практике не выдерживает заявленных характеристик. И, в-третьих, не стоит полагаться лишь на факт наличия USB-C: дешевые кабели, особенно USB-A — USB-C, нередко поддерживают только базовую зарядку.

Все сводится к простому правилу: скорость зарядки зависит от самого слабого звена — смартфона, адаптера или кабеля. Если нужна максимальная скорость, важно, чтобы все три компонента соответствовали друг другу по стандартам и мощности — тогда зарядка будет и быстрой, и предсказуемой.

Напомним, смартфоны Xiaomi часто способны заряжаться на очень высоких скоростях, однако система по умолчанию может искусственно их сдерживать, чтобы снизить нагрев и сохранить ресурс батареи. В то же время в HyperOS скрыт режим, который позволяет разблокировать максимальную мощность зарядки, когда время на подзарядку критически ограничено.

Также мы писали, что подключение смартфона или других гаджетов к USB-порту ноутбука выглядит удобно, но обычно оборачивается медленной зарядкой и потерями энергии. К тому же такой способ заметно быстрее истощает батарею самого ноутбука, особенно при работе без розетки.