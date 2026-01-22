USB-C не рятує — три причини, чому смартфон заряджається повільно

Зарядний пристрій на смартфонах. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть якщо смартфон підтримує швидку зарядку через USB-C, це не гарантує максимальної потужності щоразу. Швидкість часто впирається в аксесуари та умови, в яких заряджається пристрій.

Про те, що може блокувати швидку зарядку, пише MakeUseOf.

Реклама

Читайте також:

Невідповідний адаптер живлення

Одна з найпоширеніших причин повільної зарядки — блок живлення, який не здатен видати потрібну потужність. Недорогі або старі адаптери можуть заряджати телефон, але значно повільніше, ніж це дозволяє сам гаджет.

Часто смартфони продаються без адаптера — у комплекті лишається тільки кабель. Якщо модель підтримує, наприклад, 45 Вт, без відповідного блоку використати цю перевагу не вийде. Адаптер із більшою потужністю — не проблема: пристрій просто візьме стільки, скільки може. Натомість слабший блок одразу обмежить швидкість заряджання.

Неправильний кабель

Навіть хороший адаптер не допоможе, якщо кабель не підтримує потрібні стандарти. Для швидкого заряджання варто обирати кабелі з підтримкою USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge.

Значення мають і параметри струму: для пристроїв до 60 Вт зазвичай вистачає кабелю на 3 А, а для потужніших (зокрема деяких ноутбуків до 100 Вт) потрібен варіант на 5 А. На практиці впливають і якість, і товщина, і довжина — надто довгі або тонкі кабелі можуть гірше передавати енергію.

Заряджання в невдалих умовах

Швидкість зарядки знижується не лише через аксесуари — інколи причина в перегріванні. Якщо заряджати телефон під прямим сонцем, у спекотному приміщенні або залишати його в товстому чохлі, пристрій може зменшити потужність заряджання, щоб не перегріти батарею.

Найкраще ставити смартфон на зарядку в прохолодному затіненому місці, за потреби зняти щільний чохол і зменшити навантаження — наприклад, закрити зайві фонові застосунки. Це допомагає уникнути перегрівання й отримати максимально можливу швидкість.

Нагадаємо, у 2026 році USB-C закріпився як універсальний роз'єм для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але його наявність сама по собі не означає швидку зарядку. Один кабель без проблем передає 60-100 Вт, тоді як інший обмежується мінімальною потужністю і помітно затягує процес поповнення батареї.

Також ми писали, що після кількох годин заряджання адаптер може бути злегка теплим — це нормальна робоча ситуація. Проте якщо блок живлення стає відверто гарячим, зволікати не варто: це сигнал, що може загрожувати як техніці, так і безпеці користувача.