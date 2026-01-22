Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Три помилки користувачів, що знижують швидкість зарядки смартфона

Три помилки користувачів, що знижують швидкість зарядки смартфона

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:24
USB-C не рятує — три причини, чому смартфон заряджається повільно
Зарядний пристрій на смартфонах. Фото: кадр з відео/YouTube

Навіть якщо смартфон підтримує швидку зарядку через USB-C, це не гарантує максимальної потужності щоразу. Швидкість часто впирається в аксесуари та умови, в яких заряджається пристрій.

Про те, що може блокувати швидку зарядку, пише MakeUseOf.

Реклама
Читайте також:

Невідповідний адаптер живлення

Одна з найпоширеніших причин повільної зарядки — блок живлення, який не здатен видати потрібну потужність. Недорогі або старі адаптери можуть заряджати телефон, але значно повільніше, ніж це дозволяє сам гаджет.

Часто смартфони продаються без адаптера — у комплекті лишається тільки кабель. Якщо модель підтримує, наприклад, 45 Вт, без відповідного блоку використати цю перевагу не вийде. Адаптер із більшою потужністю — не проблема: пристрій просто візьме стільки, скільки може. Натомість слабший блок одразу обмежить швидкість заряджання.

Неправильний кабель

Навіть хороший адаптер не допоможе, якщо кабель не підтримує потрібні стандарти. Для швидкого заряджання варто обирати кабелі з підтримкою USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge.

Значення мають і параметри струму: для пристроїв до 60 Вт зазвичай вистачає кабелю на 3 А, а для потужніших (зокрема деяких ноутбуків до 100 Вт) потрібен варіант на 5 А. На практиці впливають і якість, і товщина, і довжина — надто довгі або тонкі кабелі можуть гірше передавати енергію.

Заряджання в невдалих умовах

Швидкість зарядки знижується не лише через аксесуари — інколи причина в перегріванні. Якщо заряджати телефон під прямим сонцем, у спекотному приміщенні або залишати його в товстому чохлі, пристрій може зменшити потужність заряджання, щоб не перегріти батарею.

Найкраще ставити смартфон на зарядку в прохолодному затіненому місці, за потреби зняти щільний чохол і зменшити навантаження — наприклад, закрити зайві фонові застосунки. Це допомагає уникнути перегрівання й отримати максимально можливу швидкість.

Нагадаємо, у 2026 році USB-C закріпився як універсальний роз'єм для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але його наявність сама по собі не означає швидку зарядку. Один кабель без проблем передає 60-100 Вт, тоді як інший обмежується мінімальною потужністю і помітно затягує процес поповнення батареї.

Також ми писали, що після кількох годин заряджання адаптер може бути злегка теплим — це нормальна робоча ситуація. Проте якщо блок живлення стає відверто гарячим, зволікати не варто: це сигнал, що може загрожувати як техніці, так і безпеці користувача.

смартфон корисні поради заряджання зарядний пристрій кабель
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації