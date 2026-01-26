Відео
Правило 95% — як Apple радить заряджати батарею iPhone

Правило 95% — як Apple радить заряджати батарею iPhone

Дата публікації: 26 січня 2026 14:24
Чому не варто заряджати iPhone до 100% — порада Apple
В руках смартфон Apple iPhone, що заряджається. Фото: кадр з відео/YouTube

Постійне заряджання iPhone до 100% може прискорювати зношення літій-іонної батареї вже за 1-2 роки активного користування. Apple радить зупиняти заряд приблизно на 95% — це допомагає зменшити навантаження на акумулятор без відчутної втрати автономності.

Про це пише SupercarBlondie.

Чому 100% — не найкраща звичка для батареї

В Apple пояснюють: коли смартфон регулярно доводять до повного заряду, усередині акумулятора зростає хімічне та механічне напруження. У результаті батарея швидше втрачає місткість, а її ресурс скорочується.

Саме тому компанія рекомендує "правило 95%" — не тримати пристрій на піку заряду щоразу, коли це не потрібно.

Ідея проста: замість заряджання до 100% зупинятися приблизно на 95%. Такий підхід має зменшити знос акумулятора й продовжити його довговічність, при цьому різниця в часі роботи від батареї зазвичай не є критичною.

Окремо Apple наголошує на важливості зарядних пристроїв: варто користуватися офіційними або сертифікованими адаптерами й кабелями. Дешеві несертифіковані аксесуари можуть не відповідати стандартам безпеки — аж до ризику перегріву, пошкодження пристрою або загоряння.

У iOS також є функція "Оптимізованого заряджання батареї", яка автоматично сповільнює заряджання, коли рівень батареї стає високим. Система аналізує звички користувача й може доводити заряд до 100% ближче до моменту, коли смартфон зазвичай починають активно використовувати.

Нагадаємо, підтримка швидкої зарядки через USB-C ще не означає, що смартфон завжди отримуватиме максимальну потужність. Реальна швидкість часто залежить від кабелю, адаптера та умов, у яких відбувається заряджання.

Також ми писали, що у 2026 році USB-C став універсальним роз'ємом для смартфонів, планшетів і ноутбуків, але сам стандарт не гарантує високої швидкості. Один кабель здатен передавати 60-100 Вт, тоді як інший обмежується базовим живленням і помітно уповільнює заряд.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
