Відео

Головна Технології Apple попередила про ризики нічного заряджання iPhone

Apple попередила про ризики нічного заряджання iPhone

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 14:24
Чи безпечно заряджати iPhone вночі — попередження Apple
Смартфон Apple iPhone на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Заряджати iPhone вночі — звична справа для багатьох, адже так зручно прокинутися зі 100% батареї. Та Apple нагадала про нюанси безпеки, які важливо враховувати, якщо телефон під'єднаний до живлення, поки ви спите.

Про це пише SupercarBlondie.

Читайте також:

Чому Apple радить бути обережними з нічною зарядкою

Компанія не закликає повністю відмовлятися від заряджання iPhone вночі, але попереджає: пристрій має бути відкритим і мати доступ до повітря, щоб нормально відводити тепло. Якщо смартфон або зарядний пристрій накриті ковдрою чи подушкою, або опиняються притиснутими тілом, зростає ризик перегріву.

У розділі Important safety information for iPhone на сайті Apple також є окреме застереження щодо тривалого контакту зі шкірою, коли зарядний кабель під'єднаний до джерела живлення. У такій ситуації можливий дискомфорт або навіть травмування.

Йдеться не лише про випадки, коли людина засинає з телефоном у руках. Apple радить не лягати на пристрій чи зарядку та не класти їх під подушку або ковдру, якщо вони під'єднані до розетки. Ймовірність загоряння невисока, але ризик — зайвий.

Попри очевидність таких правил, нічна зарядка залишається масовою звичкою: за даними одного зі споживчих досліджень, 64% користувачів заряджають смартфон саме вночі.

Нагадаємо, у 2026 році USB-C фактично став стандартом для більшості гаджетів, але сам роз'єм ще не гарантує швидкої зарядки. Усе залежить від кабелю: один без проблем передає 60-100 Вт, тоді як інший обмежується мінімальною потужністю і помітно сповільнює заряджання.

Також ми писали, що зарядка смартфонів та інших пристроїв від USB-порту ноутбука лише здається зручною. Насправді це зазвичай означає повільне поповнення заряду, втрати енергії та швидше розрядження самого ноутбука, особливо під час роботи від батареї.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
