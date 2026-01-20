Безопасно ли заряжать iPhone ночью — предупреждение Apple

Смартфон Apple iPhone на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Заряжать iPhone ночью — привычное дело для многих, ведь так удобно проснуться со 100% батареи. Но Apple напомнила о нюансах безопасности, которые важно учитывать, если телефон подключен к питанию, пока вы спите.

Об этом пишет SupercarBlondie.

Почему Apple советует быть осторожными с ночной зарядкой

Компания не призывает полностью отказываться от зарядки iPhone ночью, но предупреждает: устройство должно быть открытым и иметь доступ к воздуху, чтобы нормально отводить тепло. Если смартфон или зарядное устройство накрыты одеялом или подушкой, или оказываются прижатыми телом, возрастает риск перегрева.

В разделе Important safety information for iPhone на сайте Apple также есть отдельное предостережение относительно длительного контакта с кожей, когда зарядный кабель подключен к источнику питания. В такой ситуации возможен дискомфорт или даже травмирование.

Речь идет не только о случаях, когда человек засыпает с телефоном в руках. Apple советует не ложиться на устройство или зарядку и не класть их под подушку или одеяло, если они подключены к розетке. Вероятность возгорания невысока, но риск — лишний.

Несмотря на очевидность таких правил, ночная зарядка остается массовой привычкой: по данным одного из потребительских исследований, 64% пользователей заряжают смартфон именно ночью.

Напомним, в 2026 году USB-C фактически стал стандартом для большинства гаджетов, но сам разъем еще не гарантирует быстрой зарядки. Все зависит от кабеля: один без проблем передает 60-100 Вт, тогда как другой ограничивается минимальной мощностью и заметно замедляет зарядку.

Также мы писали, что зарядка смартфонов и других устройств от USB-порта ноутбука только кажется удобной. На самом деле это обычно означает медленное пополнение заряда, потери энергии и более быструю разрядку самого ноутбука, особенно во время работы от батареи.