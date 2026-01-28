Відео
Головна Технології Apple несподівано випустила оновлення для старих iPhone та iPad

Apple несподівано випустила оновлення для старих iPhone та iPad

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 10:34
Apple випустила оновлення iOS для iPhone віком понад 10 років — які моделі отримали
В руках смартфон Apple iPhone 5s. Фото: Unsplash

Apple випустила позапланові оновлення одразу для кількох поколінь iPhone та iPad — включно з моделями, яким уже понад десять років. Апдейти не додають нових функцій, але закривають вразливості й містять дрібні системні виправлення.

Про це йдеться на сайті підтримки Apple.

Читайте також:

Які версії iOS та iPadOS стали доступні

Паралельно з виходом iOS 26.2.1 для актуальних смартфонів Apple підготувала чотири окремі оновлення для пристроїв, що працюють на старіших гілках системи: iOS/iPadOS 12.5.8, 15.8.6, 16.7.13 та 18.7.4.

Оновлення iOS/iPadOS 12.5.8 доступне для:

  • iPhone 5s;
  • iPhone 6 / iPhone 6 Plus;
  • iPad Air;
  • iPad mini 2 / iPad mini 3;
  • iPod touch (6-го покоління).

Оновитися до iOS/iPadOS 15.8.6 можуть власники:

  • iPhone 6s;
  • iPhone 7;
  • iPhone SE (1-го покоління);
  • iPad Air 2, iPad mini (4-го покоління);
  • iPod touch (7-го покоління).

Апдейт iOS/iPadOS 16.7.13 отримали:

  • iPhone 8 / iPhone 8 Plus;
  • iPhone X;
  • iPad 5;
  • iPad Pro 9,7";
  • iPad Pro 12,9".

Оновлення iOS/iPadOS 18.7.4 доступне для:

  • iPhone XS / iPhone XS Max;
  • iPhone XR;
  • iPad Pro 13";
  • iPad Pro 12,9" (3-го покоління і новіше);
  • iPad Pro 11" (1-го покоління і новіше);
  • iPad Air (3-го покоління і новіше);
  • iPad (7-го покоління і новіше);
  • iPad mini (5-го покоління і новіше).

Що дають ці оновлення

Нових можливостей у пакеті оновлень немає — основний акцент зроблено на підвищенні безпеки та точкових доопрацюваннях системи. Для iPhone 5s окремо важливим є продовження терміну дії сертифіката, який потрібен для коректної роботи iMessage і FaceTime, а також для процедури активації пристрою.

Попередній раз оновлення для iPhone 5s та iPhone 6 виходило у січні 2023 року — тоді воно також містило критичні виправлення безпеки.

Нагадаємо, блогер вирішив з'ясувати, наскільки безпечно купувати відновлені iPhone на Temu, і замовив одразу два iPhone 14 Pro. Перевірка приємно здивувала.

Також ми писали, що деякі власники iPhone зіткнулися з проблемою "тихих" будильників, які спрацьовують без звуку. Причина швидко отримала просте рішення.

Apple iPhone iPad iOS безпека оновлення
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
