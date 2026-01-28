Apple випустила оновлення iOS для iPhone віком понад 10 років — які моделі отримали

Apple несподівано випустила оновлення для старих iPhone та iPad
Apple випустила позапланові оновлення одразу для кількох поколінь iPhone та iPad — включно з моделями, яким уже понад десять років. Апдейти не додають нових функцій, але закривають вразливості й містять дрібні системні виправлення.
Про це йдеться на сайті підтримки Apple.
Які версії iOS та iPadOS стали доступні
Паралельно з виходом iOS 26.2.1 для актуальних смартфонів Apple підготувала чотири окремі оновлення для пристроїв, що працюють на старіших гілках системи: iOS/iPadOS 12.5.8, 15.8.6, 16.7.13 та 18.7.4.
Оновлення iOS/iPadOS 12.5.8 доступне для:
- iPhone 5s;
- iPhone 6 / iPhone 6 Plus;
- iPad Air;
- iPad mini 2 / iPad mini 3;
- iPod touch (6-го покоління).
Оновитися до iOS/iPadOS 15.8.6 можуть власники:
- iPhone 6s;
- iPhone 7;
- iPhone SE (1-го покоління);
- iPad Air 2, iPad mini (4-го покоління);
- iPod touch (7-го покоління).
Апдейт iOS/iPadOS 16.7.13 отримали:
- iPhone 8 / iPhone 8 Plus;
- iPhone X;
- iPad 5;
- iPad Pro 9,7";
- iPad Pro 12,9".
Оновлення iOS/iPadOS 18.7.4 доступне для:
- iPhone XS / iPhone XS Max;
- iPhone XR;
- iPad Pro 13";
- iPad Pro 12,9" (3-го покоління і новіше);
- iPad Pro 11" (1-го покоління і новіше);
- iPad Air (3-го покоління і новіше);
- iPad (7-го покоління і новіше);
- iPad mini (5-го покоління і новіше).
Що дають ці оновлення
Нових можливостей у пакеті оновлень немає — основний акцент зроблено на підвищенні безпеки та точкових доопрацюваннях системи. Для iPhone 5s окремо важливим є продовження терміну дії сертифіката, який потрібен для коректної роботи iMessage і FaceTime, а також для процедури активації пристрою.
Попередній раз оновлення для iPhone 5s та iPhone 6 виходило у січні 2023 року — тоді воно також містило критичні виправлення безпеки.
