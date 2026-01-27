Чоловік замовив iPhone на Temu і не пошкодував — що показала перевірка

Смартфон Apple iPhone 14 Pro. Фото: Unsplash

Блогер вирішив перевірити, чи можна безпечно купувати відновлені iPhone на Temu, і замовив одразу два iPhone 14 Pro. Результат виявився кращим, ніж очікувалося: обидва смартфони пройшли діагностику без критичних зауважень.

Що приїхало в посилці з Temu

Популярний китайський маркетплейс Temu часто асоціюють із низькими цінами та неоднорідною якістю, тож блогер вирішив перевірити покупку на власному досвіді.

Для тесту він придбав два відновлені iPhone 14 Pro. Після розпакування перший апарат мав помітно кращий вигляд, ніж можна було очікувати від "refurbished": на дисплеї була заводська захисна плівка, а корпус майже не мав слідів використання. У комплекті лежали адаптер живлення та кабель, але вони були неоригінальними. Сам смартфон працював коректно — перевірка екрана й основних функцій проблем не виявила.

Другий iPhone, за словами автора, мав ще охайніший стан: без подряпин на корпусі, а зношеність батареї була трохи меншою — 83% проти 80% у першого пристрою. Діагностика також не показала технічних несправностей.

Під час детальнішого огляду блогер дійшов висновку, що в обох смартфонах стояли оригінальні компоненти Apple, без очевидних слідів ремонту або заміни деталей. Індикатори контакту з вологою залишалися чистими — це вказувало на відсутність потрапляння води. У підсумку обидва випадки виявилися вдалими: пристрої були справжніми та близькими до "майже ідеального" стану.

Втім, експерти наголошують, що купівля техніки на Temu все одно може бути ризикованою. Маркетплейс не продає товари напряму — оголошення розміщують сторонні продавці, тому якість сильно відрізняється й покупка легко перетворюється на лотерею.

Ще один нюанс — ціна. Кожен iPhone 14 Pro обійшовся блогеру приблизно у 858 канадських доларів (близько 27 тисяч гривень), що, за його оцінкою, перевищує середню ринкову вартість відновлених моделей. До того ж на Temu й надалі трапляються оголошення з підробленими або несправжніми пристроями.

