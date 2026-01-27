Мужчина заказал iPhone на Temu и не пожалел — что показала проверка

Смартфон Apple iPhone 14 Pro. Фото: Unsplash

Блогер решил проверить, можно ли безопасно покупать восстановленные iPhone на Temu, и заказал сразу два iPhone 14 Pro. Результат оказался лучше, чем ожидалось: оба смартфона прошли диагностику без критических замечаний.

Об этом пишет SupercarBlondie.

Реклама

Читайте также:

Что приехало в посылке из Temu

Популярный китайский маркетплейс Temu часто ассоциируют с низкими ценами и неоднородным качеством, поэтому блогер решил проверить покупку на собственном опыте.

Для теста он приобрел два восстановленных iPhone 14 Pro. После распаковки первый аппарат выглядел заметно лучше, чем можно было ожидать от "refurbished": на дисплее была заводская защитная пленка, а корпус почти не имел следов использования. В комплекте лежали адаптер питания и кабель, но они были неоригинальными. Сам смартфон работал корректно — проверка экрана и основных функций проблем не выявила.

Второй iPhone, по словам автора, имел еще более опрятное состояние: без царапин на корпусе, а износ батареи был немного меньше — 83% против 80% у первого устройства. Диагностика также не показала технических неисправностей.

При более детальном осмотре блогер пришел к выводу, что в обоих смартфонах стояли оригинальные компоненты Apple, без очевидных следов ремонта или замены деталей. Индикаторы контакта с влагой оставались чистыми — это указывало на отсутствие попадания воды. В итоге оба случая оказались удачными: устройства были настоящими и близкими к "почти идеальному" состоянию.

Впрочем, эксперты отмечают, что покупка техники на Temu все равно может быть рискованной. Маркетплейс не продает товары напрямую — объявления размещают сторонние продавцы, поэтому качество сильно отличается и покупка легко превращается в лотерею.

Еще один нюанс — цена. Каждый iPhone 14 Pro обошелся блогеру примерно в 858 канадских долларов (около 27 тысяч гривен), что, по его оценке, превышает среднюю рыночную стоимость восстановленных моделей. К тому же на Temu продолжают попадаться объявления с поддельными или ненастоящими устройствами.

Напомним, отдельные владельцы iPhone столкнулись со странной проблемой: будильник срабатывает без звука. Во многих случаях причина банальна — для сигнала автоматически выбран параметр "Нет", из-за чего оповещение проходит в полной тишине.

Также мы писали, что пользователи Reddit заподозрили изменение цвета "космически-оранжевого" iPhone 17 Pro, который якобы приобретает насыщенно-розовый оттенок. Журналисты проверили эту версию на практике, протестировав влияние бытовых чистящих средств на покрытие смартфона.